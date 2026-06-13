Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Roole Map : une application « Origine France Garantie » pensée pour les routes françaises Roole Map : une application « Origine France Garantie » pensée pour les routes françaises Roole Map : une application « Origine France Garantie » pensée pour les routes françaises

Roole Map : une application « Origine France Garantie » pensée pour les routes françaises

3 photos
Roole Map : une application « Origine France Garantie » pensée pour les routes françaises

Roole Map : une application « Origine France Garantie » pensée pour les routes françaises

Cet été, les Français devraient être plus nombreux à voyager en France (Etude Expedia, Hotels et Abritel de Mai 2026). Sur des routes qui s'annoncent plus chargées (Bison Futé prévoit plusieurs samedis de juillet 2026 en trafic très difficile) et avec un carburant qui reste cher, bien préparer son trajet fera la différence.

Itinéraires, plein et recharge, coûts, étapes : le choix de l'application de navigation compte.

Développée en France et certifiée « Origine France Garantie », l'application Roole Map a été conçue exclusivement pour les routes françaises. Là où les applications mondiales restent généralistes, Roole Map se spécialise : données de trafic affinées pour le réseau français, prix du carburant issus des données officielles de l'État pour optimiser le coût du trajet avant de partir, disponibilité des bornes de recharge en temps réel, aires de repos cartographiées pour chaque halte.

Aucune publicité. Aucune collecte de données personnelles.

Avec Roole Map, les vacanciers peuvent gratuitement :

- éviter les bouchons grâce au trafic en temps réel,
- recevoir et signaler des alertes claires sur les zones de contrôle, accidents, travaux et conditions de circulation,
- calculer le coût du trajet avant le départ,
- trouver les stations-service les moins chères sur le trajet,
- localiser les bornes de recharge compatibles, disponibles et au meilleur tarif sur le trajet,
- identifier les aires de repos selon les services disponibles (restauration, toilettes, aires de jeux, espaces bébé, station de gonflage),
- identifier les parkings disponibles au meilleur prix à destination.

L'application est disponible sur smartphone, Apple CarPlay et Android Auto.

Eric Houguet, écrit le 13/06/2026

Sur le même thème

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : gps - Tout savoir sur le véhicule électrique Toyota