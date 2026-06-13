Roole Map : une application « Origine France Garantie » pensée pour les routes françaises

Cet été, les Français devraient être plus nombreux à voyager
en France (Etude Expedia, Hotels et Abritel de Mai 2026). Sur des routes qui s'annoncent plus chargées (Bison Futé prévoit plusieurs samedis de juillet 2026 en trafic très difficile) et avec un carburant qui reste cher, bien préparer son trajet fera la différence.
Itinéraires, plein et recharge, coûts, étapes : le choix de l'application de navigation compte.
Développée en France et certifiée « Origine France Garantie »
, l'application Roole Map a été conçue exclusivement pour les routes françaises
. Là où les applications mondiales restent généralistes, Roole Map se spécialise : données de trafic affinées pour le réseau français, prix
du carburant issus des données officielles de l'État pour optimiser le coût
du trajet avant de partir, disponibilité des bornes de recharge en temps réel, aires de repos cartographiées pour chaque halte.
Aucune publicité. Aucune collecte de données personnelles.
Avec Roole Map, les vacanciers peuvent gratuitement :
- éviter les bouchons grâce au trafic en temps réel,
- recevoir et signaler des alertes claires sur les zones de contrôle, accidents, travaux et conditions de circulation,
- calculer le coût du trajet avant le départ,
- trouver les stations-service les moins chères sur le trajet,
- localiser les bornes de recharge
compatibles, disponibles et au meilleur tarif sur le trajet,
- identifier les aires de repos selon les services disponibles (restauration, toilettes, aires de jeux, espaces bébé, station de gonflage),
- identifier les parkings disponibles au meilleur prix à destination.
L'application est disponible sur smartphone, Apple CarPlay et Android Auto
.