Le prix de la recharge pour 100 km d'autonomie en voiture électrique varie de moins de 3 euros à plus de 10 euros

Cet été, les routes des vacances seront très fréquentées : 76 % des Français ont choisi de voyager en voiture (Étude Ifop Roole 2024).Le réseau routier dispose de près de 140 000 points de charge ouverts au public (Baromètre Avere France - données du 30 juin 2024) et l'ensemble des aires de service du réseau autoroutier concédé est maillé en recharge rapide et ultra-rapide.Aujourd'hui le prix de la recharge d'un véhicule électrique , peut varier(Source : Qovoltis).(sur la base d'une consommation moyenne de 18 kWh correspondant à une berline compacte et d'une moyenne des tarifs constatés du marché de l'électricité en juillet 2024) :Recharge intelligente à domicile: 2,74 €Recharge à domicile: 4,86 €Recharge accélérée (hôtels): 7,41 €Recharge rapide sur l'autoroute: 10,04 €Véhicule thermique: 14,15 € (sur la base d'une consommation moyenne de 7,5 litres aux 100 km et d'un carburant à 1,85 euro le litre): Qovoltis