La voiture est le cocon privilégié pour la romance en France

Un tiers des français ont échangé leur premier baiser en voiture

A l'occasion de la Saint Valentin, une étude Ford montre que la voiture est le cocon privilégié pour la romance en France.

La voiture est le théâtre des premiers émois : 60 % des Français considèrent que venir chercher son partenaire en voiture pour un rendez-vous est un geste romantique.

L'habitacle est le lieu de tous les souvenirs : 32 % des sondés y ont échangé leur premier baiser et 18 % y ont prononcé leur premier « Je t'aime ».

Moins d'un tiers (28 %) affirment avoir eu des conversations profondes et marquantes en voiture.

« La voiture est l'un des rares endroits où les couples se retrouvent sans distractions extérieures », explique Persia Lawson, experte en relations amoureuses. « Lorsque la conduite devient plus fluide et moins exigeante, les partenaires disposent naturellement de plus d'espace émotionnel pour se connecter par un geste d'affection. »

Source: Ford

Méthodologie : Enquête réalisée par Censuswide auprès de 2 891 personnes en Europe, du 1er au 5 décembre 2025.

Eric Houguet, écrit le 15/02/2026

