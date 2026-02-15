Un tiers des français ont échangé leur premier baiser en voiture
A l'occasion
de la Saint Valentin, une étude Ford
montre que la voiture est le cocon privilégié pour la romance en France
.
La voiture est le théâtre des premiers émois : 60 % des Français considèrent que venir chercher son partenaire en voiture pour un rendez-vous est un geste romantique.
L'habitacle est le lieu de tous les souvenirs : 32 % des sondés y ont échangé leur premier baiser et 18 % y ont prononcé leur premier « Je t'aime ».
Moins d'un tiers (28 %) affirment avoir eu des conversations profondes et marquantes en voiture.« La voiture est l'un des rares endroits où les couples se retrouvent sans distractions extérieures »,
explique Persia Lawson, experte en relations amoureuses. « Lorsque la conduite devient plus fluide et moins exigeante, les partenaires disposent naturellement de plus d'espace émotionnel pour se connecter par un geste d'affection. »Source
: FordMéthodologie
: Enquête réalisée par Censuswide auprès de 2 891 personnes en Europe, du 1er au 5 décembre 2025.