Le refroidissement direct à huile augmente la puissance continue du Porsche Cayenne Electric

Le Porsche Cayenne Electric
bénéficie d'une partie de la technologie du sport automobile
du constructeur de voitures
de sport Porsche. Plusieurs technologies dans la production en série s'inspirent du développement de la Formule E et de la Porsche 99X Electric.
Les deux voitures utilisent un refroidissement direct à huile du moteur électrique.« La Formule E est notre laboratoire de développement pour l'électromobilité de demain. C'est là que nous acquérons des connaissances précieuses pour nos voitures de sport destinées à la route »
, explique Michael Steiner, Membre du Comité de Direction Chargé de la Recherche et du Développement. « Le Cayenne Electric montre à quelle vitesse un tel transfert de technologies s'opère chez Porsche et à quel point notre engagement dans le championnat de courses électriques est pertinent pour la production en série. »« En Formule E, le rendement fait la différence entre la victoire et la défaite. Ce principe caractérise également le Cayenne Electric »,
poursuit Florian Modlinger, Directeur du projet Formula E et Directeur de l'équipe Porsche Formula E. « L'efficacité n'est pas seulement au centre des préoccupations en ce qui concerne les véhicules eux-mêmes ; les méthodes de travail agiles qui ont fait leurs preuves en course peuvent également contribuer à raccourcir les délais de développement et à accélérer le transfert de technologie. »
Les responsables du sport automobile et du développement des modèles de série collaborent à Weissach. Cela favorise l'échange de connaissances entre les projets. Ce qui est testé sur les circuits inspire la production en série, et inversement.
Le refroidissement direct à huile
est un exemple de transfert de technologie du sport automobile à la production en série. Tous les composants conducteurs
du système de propulsion électrique sont refroidis directement par un liquide spécialement développé, ce qui améliore le rendement et les performances
continues et durables. Porsche utilise cette technologie en Formule E avec un degré d'intégration croissant. À partir de 2023, le véhicule d'essai GT4 e-Performance a testé le refroidissement direct par huile sur circuit.
Il entre désormais en production de série et est utilisé dans le moteur arrière du Porsche Cayenne Electric. Alors que dans les moteurs électriques conventionnels, le liquide de refroidissement circule dans une gaine à l'extérieur du stator, avec le refroidissement direct, le liquide de refroidissement circule directement le long des conducteurs en cuivre via les rainures du stator. Cela permet de dissiper la chaleur directement là où elle est générée. Pour atteindre les mêmes niveaux de rendement et de performance, un moteur doté d'un refroidissement à eau devrait être environ 1,5 fois plus grand.
Grâce au refroidissement direct, il a été possible de choisir une conception pour le Cayenne Electric qui permet d'atteindre un rendement allant jusqu'à 98 %. La variante de compétition présent dans la 99X atteint une valeur plus élevée.