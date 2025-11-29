Le moteur V6 TDI Audi avec technologie MHEV développe une puissance de 299 ch

Audi
enrichit la gamme de motorisations de la berline A6
avec un moteur diesel V6 trois litres
développant 299 ch (220 kW) et 580 Nm de couple.
La technologie MHEV plus, qui apporte jusqu'à 18 kW (24 ch) supplémentaires, est associée à un compresseur électrique. Le moteur V6 TDI Audi établit ainsi de nouveaux standards par rapport à ses prédécesseurs. L'interaction des trois composants électrifiés garantit un plaisir de conduite élevée et des performances
efficientes.
Grâce à la technologie d'hybridation légère
MHEV plus, Audi propose une électrification partielle qui améliore les performances et l'expérience de conduite, tout en réduisant les émissions de CO2
et la consommation
de carburant. Le système repose sur trois éléments clés : le générateur de la chaîne cinématique, le démarreur-alternateur à courroie et la batterie au phosphate de fer lithium.
La fonction principale du démarreur-alternateur à courroie
est de démarrer le moteur et d'alimenter la batterie en énergie électrique. Le générateur de la chaîne cinématique permet une conduite partiellement électrique : en circulation urbaine lente, lors des manœuvres et lors des stationnements, ainsi que dans un trafic fluide sur route, le véhicule fonctionne entièrement en mode électrique. Le générateur fournit un couple supplémentaire de 230 Nm et jusqu'à 24 ch (18 kW) de puissance lors des démarrages et des dépassements. En phase de décélération, il restitue jusqu'à 25 kW d'énergie à la batterie.Chaîne de traction hybride : trois composants électrifiés
Sur la motorisation V6 TDI trois litres, la technologie MHEV plus s'enrichit d'un compresseur électrique
. Le compresseur électrique fait partie intégrante du système de gestion moteur et de la stratégie de combustion. Le compresseur assiste le turbocompresseur dans un concept de suralimentation à deux étages. Associée à l'électrification MHEV plus, composée d'un démarreur-alternateur à courroie et d'un générateur de chaîne cinématique, la motorisation V6 TDI EA897evo4 délivre des performances puissantes dans toutes les situations : démarrage à l'arrêt, accélération hors agglomération, dépassement et conduite sur autoroute.
Le compresseur électrique élimine le temps de réponse du turbo, offrant des valeurs de couple élevées à bas régime. Résultat : une consommation de carburant réduite par rapport à la génération précédente. La réactivité au démarrage est optimisée. En 2,5 secondes, le véhicule gagne l'équivalent d'une longueur de voiture
. Pendant que le démarreur-alternateur à courroie démarre le moteur et l'accompagne dans la montée en régime, le générateur de la chaîne cinématique et le compresseur électrique fournissent le couple nécessaire à l'accélération. Dans ce processus, le compresseur électrique amplifie l'augmentation de la pression de suralimentation, tandis que le générateur transmet la première impulsion directe de couple aux roues.Compresseur électrique
Le compresseur électrique est positionné derrière le turbocompresseur et l'échangeur dans le circuit d'admission. Il est alimenté par le système électrique embarqué 48 volts. Lorsque la demande de charge via la pédale d'accélérateur est élevée et que l'apport d'énergie côté turbine est faible, l'air d'admission est dirigé vers le compresseur électrique. Cet air, qui est déjà comprimé par le turbocompresseur entraîné par les gaz d'échappement, est ensuite surcompressé avant d'entrer dans la chambre de combustion.
Par rapport aux modèles précédents équipés d'un compresseur électrique, tels que les Audi S4, S6 et SQ5, la génération actuelle est t plus performante, grâce à une plage de fonctionnement élargie et une montée en pression plus rapide. Cela est rendu possible par la conception optimisée du flux d'air du compresseur et le moteur synchrone à aimant permanent qui l'entraîne, combinés à une alimentation en air améliorée pour les six cylindres.
Alors que le compresseur électrique fonctionnait auparavant uniquement dans une plage étroite, la nouvelle génération opère désormais sur toute la plage de régime moteur. Ce système garantit une réponse linéaire et rapide, des accélérations puissantes à mi-régime avec une sensation de pédale plus directe, une efficacité accrue et une durabilité améliorée à long terme.
Grâce à l'interaction entre le compresseur électrique et le générateur de la chaîne cinématique, la pression de suralimentation maximale de 3,6 bar s'établit près d'une seconde plus rapidement. Cela permet une accélération améliorée, sans aucun temps de réponse du turbo. La sensation se rapproche de celle d'une motorisation électrique avec une puissance comparable. Lors des accélérations, la roue du compresseur atteint 90 000 tours par minute en 250 millisecondes, soit une augmentation de près de 40 %. Le V6 TDI EA897evo4 transmet sa puissance à la route avec autorité – grâce à la combinaison du boost électrique et de la puissance élevée du moteur diesel.Homologation carburant durable HVO 100
Le V6 TDI est homologué pour l'utilisation de carburant HVO
conforme à la norme européenne EN 15940 (indiqué par l'autocollant XTL sur le bouchon du réservoir). XTL (X-to-liquid) est un terme générique pour les carburants de cette norme, le « X » représentant une source variable. HVO signifie « huile végétale hydrotraitée ». Ce carburant durable permet de réduire les émissions de CO2
de 70 à 95 % par rapport au diesel d'origine pétrolière. Le HVO est produit à partir de résidus et de déchets, tels que l'huile de cuisson usagée provenant de l'industrie alimentaire ou des sous-produits agricoles. Grâce à l'hydrogène, ces huiles sont transformées en hydrocarbures aliphatiques saturés, modifiant leurs propriétés pour les rendre compatibles avec les moteurs diesel. Elles peuvent être mélangées au diesel conventionnel pour remplacer les composants fossiles ou utilisées comme carburant pur à 100 %.