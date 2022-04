Les services d'autopartage basés sur l'intelligence artificielle contribuent à désengorger le trafic en ville

L'intelligence artificielle contribue à désengorger le trafic en ville

Les services d'en free-floating, c'est-à-dire sans station, sont de plus en plus adoptés par les villes afin de répondre aux besoins de mobilité des citoyens.Ce type de services contribue àMais les plateformes d'autopartage font face à des défis majeurs pour être en mesure d'apporter flexibilité et efficacité aux utilisateurs tout en restant pérennes :- Trouver la zone d'implémentation idéale afin d'assurer une demande suffisante- Assurer la disponibilité des véhicules au bon endroit et au bon moment- Optimiser le nettoyage et la maintenance des véhicules- Développer l'offre en continu et en lien avec la demandeLes services d'autopartage en free-floating s'appuient sur l'pour désengorger le trafic en ville. Des algorithmes permettent d'anticiper la demande et l'activité de l'autopartage.Avec une flotte de 11 000 véhicules à travers 16 villes et 8 pays, Share Now est le premier service d'autopartage en Europe. Le service compte environ 3,4 millions d'utilisateurs à travers l'Europe.Pour gérer et contrôler efficacement cette flotte de véhicules, Share Now base ses décisions surC'est grâce à l'intelligence artificielle que Share Now est en mesure de mieux relever ses défis et à décongestionner le trafic dans les villes.« L'intelligence artificielle devient de plus en plus importante pour pouvoir gérer efficacement les flottes de véhicules et exploiter de manière optimale les atouts de l'autopartage en matière de mobilité durable. », explique Slavko Bevanda, CPO et CTO de Share Now. « Par conséquent, une solution logicielle performante est essentielle au succès de notre entreprise, et à notre objectif de rendre les villes plus vivables. Je suis fier que nos équipes développent et programment en interne l'application et l'ensemble services backend. »En mêlant Big Data, Machine Learning et Data Science, Share Now tire parti des données pour prendre des décisions avisées sur les zones d'implantation.De nombreux critères sont analysés, comme le profil sociodémographique d'une zone précise, son pourcentage d'automobilistes ou encore son nombre de points d'intérêts (restaurants, musées, etc.) et le nombre d'entreprises y étant implantées.Une fois les zones choisies, laest essentielle pour s'assurer que les véhicules se trouvent dans des quartiers où ils seront rapidement reloués.Lorsque ce n'est pas le cas, les algorithmes développés par Share Now ajustent automatiquement le tarif de location pour rendre la zone où le véhicule est garé plus attrayante et ainsi pousser à la location de la voiture L'objectif est de réduire au maximum le recours aux prestataires de services de relocalisation, en faisant en sorte que les véhicules soient toujours déplacés par les utilisateurs.La technologie développée par Share Now ne s'arrête pas à l'organisation de l'entreprise, elle permet également d'améliorer l'expérience client.De la réservation jusqu'à la prise en main d'un véhicule, le service trouve son public grâce à sa rapidité et sa simplicité.La technologie Share Now permet au client, en quelques clics, de choisir son véhicule et la durée de location depuis son smartphone, de renseigner l'ensemble des documents administratifs et de déverrouiller le véhicule. Cette instantanéité du service est l'un des atouts majeurs, comparativement à d'autres formes de mobilité automobile partagée.Une fois le véhicule pris en main, l'expérience client est fortement liée à son état de fonctionnement et de propreté.Pour pouvoir proposer aux utilisateurs des véhicules propres et en bon état, Share Now a développé des algorithmes de machine learning qui permettent d'obtenir une visibilité complète sur l'état de la flotte et d'adopter des mesures de maintenance prédictive.En fonction de la durée depuis les dernières vérifications, du nombre de locations effectuées, du modèle du véhicule, et, des commentaires clients sur la propreté, les algorithmes sont en mesure d'attribuer une « note » au véhicule et de planifier des créneaux de maintenance avant que son état soit jugé insatisfaisant par les utilisateurs.Pour être en mesure de développer en permanence son offre et l'adapter aux besoins des clients, Share Now prend des décisions fondées sur des données en permanence. C'est ce qui permet d'offrir une alternative de mobilité durable et de garantir une offre adaptée aux besoins réels de mobilité individuelle de manière flexible.L'Intelligence Artificielle de Share Now s'appuie désormais sur treize années de données récoltées afin d'être en mesure de déduire des prévisions pour l'avenir. L'optimisation continue de l'offre de Share Now aide davantage de personnes à utiliser l'autopartage en soulageant les villes d'un trafic de plus en plus important.Image par andreas160578 de Pixabay