L'abonnement sans engagement des véhicules d'occasion se développe

Pour se calquer sur un monde qui bouge, Spoticar, premier réseau de véhicules d'occasion dans l'hexagone, lanceDans la tendance du marché et des évolutions sociétales, le client peutpour choisir un véhicule différent.L'offre d'abonnement pour les véhicules d'occasion répond à la problématique des vies qui évoluent très vite et des besoins automobiles qui peuvent changer en fonction d'une nouvelle orientation professionnelle ou d'un événement familial imprévu.L'abonnement sans engagement des véhicules d'occasion de Spoticar s'appuie sur la location longue durée flexible « Flex and Free ».L'abonnement sans engagement permet de changer son véhicule d'occasion au gré de ses envies à partir du sixième mois.Avec la location longue durée flexible « Flex and Free », le client loue un véhicule sur 48 mois pour 10 000 à 20 000 km annuels, avec ou sans apport.Le client paie les mensualités fixées dans la location longue durée flexible.Le client peutà partir du sixième mois pour choisir un autre véhicule ou, ouLa restitution du véhicule peut se faire à tout moment sans indemnité de résiliation à partir du sixième mois, moyennant un préavis de 2 mois.Le client est redevable des éventuels frais de remise en état et des kilomètres excédentaires.L'abonnement sans engagement des véhicules d'occasion ne concerne pas les véhicules éligibles à un quelconque bonus, et/ou à une quelconque aide de l'Etat en cas de reprise d'un ancien véhicule.Serge Habrant, directeur de Spoticar France, explique : « Nous devons fournir plus de souplesse et de flexibilité à nos clients, en inventant des services qui leur correspondent. »