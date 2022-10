La location de voitures entre particuliers permet d'obtenir des revenus complémentaires

La crise du coût de la vie (hausse du prix des carburants, des péages, de l'alimentation) mettent à mal le pouvoir d'achat des ménages français.Lapermet d'Tous les propriétaires de voiture peuvent mettre leur véhicule personnel en location sur des applications spécialisées pour obtenir des revenus complémentaires.Le prix des locations de voitures entre particuliers sont en moyenne. Et en haute saison c'est 2 à 3 fois moins cher.Selon le spécialiste de l'autopartage OuiCar,qui contribuent à payer des dépenses incompressibles telles que le carburant, le péage, l' assurance auto , l'entretien, le parking...En effet, une voiture coûte cher (6 000 euros en moyenne par an).Une voiture personnelle dort 95% de son temps dans un garage, et le budget auto augmente au fil des années.Pour qu'une voiture personnelle ne soit pas un actif dormant et coûteux, la location de voitures entre particuliers apporte une solution relativement simple pour arrondir ses fins de mois.Les spécialistes de la location de voitures entre particuliers se chargent de la sécurité des transactions : unest signé entre les deux parties (le particulier loueur et le locataire), chaque location est évaluée et l' assurance est incluse. Une assurance multirisque remplace l'assurance du propriétaire du véhicule le temps de la location et permet au propriétaire de louer en toute sérénité, son assurance personnelle n'étant pas impactée.Image par Tumisu de Pixabay