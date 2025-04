Une carte carburant simplifie la gestion des déplacements professionnels

Destinée aux professionnels de la route, une carte carburant simplifie la gestion administrative des gros rouleurs et supprime les avances de frais.En regroupant toutes les dépenses liées aux déplacements professionnels sur une seule facture, la carte carburant professionnelle évite les notes de frais et permet un suivi administratif centralisé des dépenses de carburant.Le titulaire d'une carte carburant n'a pas de justificatifs à conserver à chaque plein. Il lui suffit de régler les dépenses liées aux déplacements professionnels avec la carte carburant.La carte carburant permet de régler le carburant, le lavage, le lubrifiant, les dépenses dans les boutiques des stations et dans certains centres l'entretien auto et des accessoires. La carte permet également de régler les parkings et les péages lors des missions professionnelles. Le titulaire d'une carte carburant n'a pas à avancer les frais liés à ses déplacements professionnels.Le personnel administratif désigné dans l'entreprise reçoit chaque mois une facture regroupant toutes les dépenses réglées avec chacune des cartes carburant. La récupération de TVA sur le carburant en est simplifiée.L' espace client adossé à une carte carburant permet de gérer en ligne les différents paramètres d'un compte rattaché à la carte.Les différents paramètres d'une carte carburant:- une zone géographique de validité;- les jours d'utilisation;- une plage horaire d'utilisation;- un plafond de consommation de carburant (en litres ou en valeur);- un plafond sur les produits en boutique (en valeur);- un plafond sur les services (en valeur);- un code secret.Il est possible de fixer un plafond bloquant (c'est à dire que la carte carburant bloque tout achat une fois le plafond fixé atteint) ou non bloquant (la carte carburant alerte le personnel administratif désigné lorsque le plafond défini est atteint. Mais le paiement des achats avec la carte carburant reste possible).Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment et les modifications sont effectives sans délai.A l'instar d'une carte bancaire, l'utilisation d'une carte carburant nécessite la saisie d'un code secret.En cas de situation anormale ou d'utilisation frauduleuse, une alerte est envoyée au gestionnaire de la carte carburant pour analyse et action.Un système d'opposition peut être activé sans délai en cas d'utilisation frauduleuse.L'application carburant, complémentaire à la carte carburant, vise à optimiser le temps de trajet tout en aidant les conducteurs à mieux maîtriser les dépenses en carburant. Elle permet de consulter en temps réel le prix du carburant en station-service, de localiser rapidement les stations-service les moins chères et d'obtenir un itinéraire optimisé vers les stations avec des applications comme Google Maps.Selon les prestataires, la carte carburant peut être sans engagement où nécessiter une durée minimale de souscription.Dans la cas d'une formule sans engagement, le professionnel a la possibilité de tester la qualité de services de la carte carburant sur une période donnée et de résilier le contrat à n'importe quel moment sans avoir à en justifier. Et cela sans frais.La carte carburant supprime les notes de frais mais facilite le suivi en temps réel et l'analyse détaillée des dépenses professionnelles.Le coût de traitement d'une note de frais est estimé par certains spécialistes à une cinquantaine d'euros pour environ vingt minutes de traitement. Une erreur peut doubler cette estimation (Source : N2F et Manager One).Photo buse-de-pompe-a-essence-dans-le-reservoir-de-carburant-d-une-voiture-blanche-faire-le-plein-12377482 de Engin Akyurt sur Pexels