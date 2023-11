Un certificat numérique contenant l'historique du véhicule pour plus de transparence à la revente

propose aux propriétaires d'un véhicule Skoda ladu véhicule.Le certificat numérique Skoda contient desLes données sont fournies par le constructeur de Mlada Boleslav pour garantirLe certificat numérique peut être obtenuEn quelques clics, le propriétaire d'un véhicule Skoda peut créer un certificat numérique contenant des informations vérifiées sur l'état du véhicule et l'historique des servicesLe fichier est unfourni par le constructeur de Mlada Boleslav, compilant des données provenant de diverses sources, dont le véhicule, le numéro de série ou le carnet d'entretien électronique du véhicule.Le vendeur dispose en permanence d'informations fiables sur le véhicule, sans avoir à se rendre en concession ou à payer des frais supplémentaires.Le certificat numérique du véhicule augmente la transparence lorsque le propriétaire d'un véhicule Skoda souhaite vendre son véhicule sur le marché de l'occasion.Cela permet d'augmenter la valeur du véhicule lors de la revente.Le document comprend l'identification du véhicule, les spécifications techniques, ainsi qu'une vue d'ensemble sur l'équipement et les options dont dispose le véhicule.Le kilométrage à jour et son historique, les éventuels services prépayés et les extensions de garantie, ainsi que la liste des pièces détachées sont également fournis.Le certificat comprend non seulement l'entretien régulier, mais aussi les réparations sous garantie.L'(absent à ce jour mais qui constitue les données essentielles du certificat numérique) devrait être intégré ultérieurement au service de certificat numérique.L'intégration des opérations d'entretien faites en dehors du réseau de réparateurs Skoda nous semble compliquée.