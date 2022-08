La location longue durée de véhicules électriques polyvalents devient accessible

Les'intéresse auxet propose desconçues pour offrir des prix compétitifs auxC'est le cas du programme de location longue durée "Electric As You Go" dédié aux véhicules électriques à batterie (BEV), conçu pour offrir des prix compétitifs aux clients des marques de Stellantis ( Citroën Peugeot , etc.) sur les véhicules électriques polyvalents.Le programme de location longue durée permet d'accéder au monde des véhicules électriques à batterie (BEV) à(avec un minimum de 500 km par mois) dans le cadre d»une offre de location sur 36 mois de l'Le total des frais mensuels se monte donc à(110 euros et 35 euros (500 km à 0,07 euro le km) sur l'Opel Corsa -e.Le programme "Electric As You Go" élargit l'accès aux véhicules électriques à batterie (BEV) à partir de 110 euros par mois plus un coût additionnel d'utilisation de 7 centimes par kilomètre, donne le choix entre une Opel Corsa-e Édition avec un moteur électrique de 100 kW (136 ch) et une batterie de 50 kWh (145 euros par mois pendant 36 mois) et une Peugeot e-208 Active avec un moteur électrique de 100 kW (136 ch) et une batterie de 50 kWh (150 euros par mois pendant 24 mois).Le programme "Electric As You Go" sera étendu à d'autres véhicules électriques de Stellantis (elle est déjà disponible à un tarif supérieur sur le SUV urbain Opel Mokka -e Édition pour 40 euros de plus par mois).Le montant dudu programme "Electric As You Go" (premier loyer de 10 500 euros ramené à 2 000 euros après déduction du bonus écologique et de la prime à la conversion)En France, les clients peuvent bénéficier du programme "Electric As You Go" lorsqu'ils sont éligibles à la prime à la conversion, c'est-à-dire lorsqu»ils échangent un véhicule diesel immatriculé avant 2011 ou un véhicule essence immatriculé avant 2006.Le tarif vise les particuliers contraints financièrement qui souhaitent changer leur ancien véhicule thermique pour un véhicule électrique abordable.Le premier paiement est limité après déduction des incitations gouvernementales pour les véhicules électriques.Cette initiative permet au client de remplacer plus facilement un véhicule thermique ancien par un véhicule électrique.Le programme permet d'adapter le coût total du véhicule électrique, après un premier loyer et une redevance mensuelle attractifs, auxquels s'ajoute un coût variable basé sur les kilomètres réellement parcourus.Inspiré de la tendance du " Pay per Use ", de plus en plus populaire auprès des consommateurs dans différents secteurs, le programme "Electric As You Go" offre la possibilité de payer le véhicule en fonction de l'usage réel et sans limite de kilométrage.Combiné au coût d»entretien et de carburant plus faibles des véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques, le programme "Electric As You Go" permet de rendre le véhicule électrique accessible à un plus grand nombre de Français.Alors que les prix des carburants atteignent des sommets,(Source : Peugeot).Dans un contexte de forte hausse des prix des carburants, la voiture électrique polyvalente est une réponse aux préoccupations des automobilistes en matière de budget et d»environnement.