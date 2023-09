Les Volkswagen Polo, T-Cross et ID.3 proposées sous des offres d'abonnements tout compris

Volkswagen lance une offre d'abonnement tout compris avec plus de 500 véhicules disponibles sous forme d'abonnement.



L'offre Volkswagen Abonnement est, dans un premier temps, disponible sur des modèles phares de la marque allemande tels que la berline polyvalente Polo, le crossover urbain T-Cross et la berline compacte électrique ID.3.



La plateforme Volkswagen Abonnement sera à terme mise à la disposition de l'ensemble du réseau de distribution afin de proposer l'ensemble de la gamme Volkswagen.



Les « abonnés » ont la possibilité de souscrire un abonnement tout compris pour une durée de 3, 6 ou 12 mois pour prendre le volant de ces véhicules.



La solution de mobilité flexible par abonnement est à mi-chemin entre la location avec option d'achat, qui dure plusieurs années, et la location courte durée utilisée pour quelques jours.



« Cette nouvelle offre est un pilier de notre nouveau business model », explique Gerrit Heimberg, Directeur de la marque Volkswagen en France. « Elle est une étape supplémentaire dans la poursuite de notre transformation en fournisseur de services de mobilité. ».



Les Volkswagen Polo, T-Cross et ID.3 sont proposés pour une durée de 3, 6 ou 12 mois.



Le contrat Volkswagen Abonnement est une offre « tout compris », qui couvre l'ensemble des dépenses relatives au véhicule, à l'exception du carburant ou de la recharge électrique pour l'ID.3.



Le forfait abonnement comprend 1 000 km par mois et une offre de service comprenant l'immatriculation, le contrôle technique, la maintenance et l'entretien, l'assurance et les protections, et les taxes.



« En tant que fournisseur de mobilité, Volkswagen France s'adapte à l'évolution des comportements de consommation liés à la mobilité individuelle. Volkswagen Abonnement répond à un besoin des clients souhaitant une solution de mobilité rapide, simple et temporaire », précise Gerrit Heimberg.



L'offre d'abonnements tout compris de Volkswagen est développée en coopération avec Europcar Mobility Group. Si l' « abonné » ne sélectionne pas la livraison à domicile, le véhicule peut être pris en charge dans une station Europcar.



Les tarifs:



Location 3 mois (1 000 km par mois)



Polo : à partir de 649 € / mois

T-Cross : à partir de 739 € / mois

ID.3 : À partir de 789 € / mois



Location 6 mois (1 000 km par mois)



Polo : à partir de 609 € / mois

T-Cross : à partir de 699 € / mois

ID.3 : À partir de 749 € / mois



Location 12 mois (1 000 km par mois)



Polo : à partir de 589 € / mois

T-Cross : à partir de 679 € / mois

ID.3 : À partir de 729 € / mois