La digitalisation du secteur de l'assurance automobile est inachevée

L'assurance automobile n'a pas fait entièrement sa mue digitale

Leest d'unqui souhaitent changer d'assureur, modifier leur contrat pour inscrire un nouveau conducteur, déclarer un accident ou encore accéder à un numéro d'urgence.Telles sont quelques-unes des conclusions de l'étude sur l' assurance automobile digitale réalisée par l'agence de notation de la performance digitale D-Rating.Sur la base de 130 critères issus d'une méthodologie d'analyse de la performance digitale, l'agence de notation D-Rating a passé au crible entre le 5 et le 12 juin 2022 les sites de 48 assureurs français (Assureurs traditionnels privés ou mutualistes, filiales de groupes bancaires ou de constructeurs automobiles , courtiers, néo-assureurs : A comme Assure, Abeille Assurances (Aviva), Active Assurances, Allianz, Aréas Assurances, Assu 2000, Assuréo, Assurpeople, AXA, Banque Populaire, Best Assurances, BNP Cardiff, CA Assurances, Caisse d'Epargne, Carrefour, CAR-Y, CIC, Crédit Mutuel Assurances, Direct Assurances, Euroassurance, Eurofil, Flitter, Gan, Generali , GMF, Groupama, Hello Bank !, La Banque Postale, La France Mutualiste, LCL, Leocare, L'olivier, Lovys, MAAF, MACIF, MACSF, MAIF, Matmut, MMA, MPA, Ornikar, PSA Assurances, Renault Assurances, SG Assurances, SOS Malus, Suravenir Assurances (Arkéa), Thélem Assurances, wilov), et leurs applications mobiles quand elles existent.Un assureur sur deux a une application pour gérer la relation commerciale avec leurs clients.Dans l'univers de la banque, qu'il s'agisse de la banque des particuliers ou de la banque des entreprises et des professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, etc.), le pourcentage est de 100%.Certains assureurs proposent des applications thématiques, notamment destinées à évaluer la conduite des assurés, permettant de tester leur alcoolémie ou d'établir un e-constat.La proportion est inférieure, concernant la possibilité de souscrire à une assurance automobile en ligne : il est possible d'aller jusqu'à la signature via le site ou l'appli d'un assureur avec une grosse moitié des compagnies d'assurance (27 sur 48).Leest bien sûr la règle chez l'ensemble des néo-assureurs du panel (Car-Ly, Flitter, Leocare, Lovys, Mieux assuré, Ornikar, Selfassurance et wilov).Dans l'univers de la banque, l'ouverture 100% digitale d'un compte est la règle pour 90% des banques françaises.Pour ceux qui envisagent de changer d'assureur, certaines difficultés apparaîtraient dès l'établissement du devis selon l'agence de notation de la performance digitale D-Rating.Cela serait impossible en ligne avec les groupes de bancassurance si l'on n'en est pas déjà client dans 4 cas sur 10 selon l'agence de notation de la performance digitale D-Rating.Certaines propositions commerciales nécessiteraient jusqu'à 41 champs à remplir chez Allianz, quand les néo-assureurs Flitter ou wilov établissent des propositions sur la base d'une douzaine de réponses.Les assureurs adaptant le montant de la prime à la conduite de l'assuré ne seraient que deux : Allianz et Direct Assurance.Les limitations dans la proposition digitale des assureurs français se retrouvent dans la vie du contrat et dans la faible amplitude des services disponibles.La possibilité d'inscrire un deuxième conducteur est prévue dans un cas sur deux.La possibilité de localiser un garage agréé par la compagnie est prévue dans un cas sur trois.Le suivi du traitement des dossiers de sinistres est prévu dans deux cas sur cinq.L'Aide à la conduite écologique est prévu dans un cas sur dix seulement. On doit s'interroger sur la pertinence pour un assureur automobile de proposer ce type de service digital en 2022. Un assureur est-il le mieux placé pour être réellement pertinent sur ce sujet dans sa dimension technique et avec des conseils personnalisés adaptés aux conducteurs L'établissement d'un constat en ligne est possible dans moins d'un quart des compagnies d'assurance (il est proposé dans 11 cas sur 48).Au final, la digitalisation des acteurs historiques du secteur de l'assurance automobile est encore largement inachevée.Si l'assurance automobile n'a pas fait entièrement sa mue digitale, certaines start-ups digital natives ont dépensé des sommes colossales.Après avoir fortement soutenu le développement des néo-banques au cours de la deuxième moitié de la décennie 2010, certains investisseurs ont investi massivement sur les insurtechs depuis 2020.En 3 ans, les néo-assureurs ont levé 1,2 milliard d'euros auprès d'investisseurs d'après les données du Baromètre eCap Partner / D-Rating.Précision du rédacteur : D-Rating qualifie l'établissement du devis pour ceux qui envisagent de changer d'assureur comme étant « le parcours du combattant ».La facilité avec laquelle un assuré peut en quelques minutes établir plusieurs devis d'assurance auprès de plusieurs compagnies d'assurance via des comparateurs d' assurance auto va à l'encontre de cette affirmation qui nous semble peu fondée et très éloignée du vécu réel des assurés automobiles.: D-RatingImage par Hucklebarry de Pixabay