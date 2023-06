La Fiat 500e électrique se présente comme un projet social au service d'une mobilité accessible

lance une offre sur ladestinée aux foyers dont le Revenu Fiscal de Référence est inférieur à 14 089 euros par part.Alors que les ménages français cherchent à optimiser leur budget et à préserver leur pouvoir d'achat, le « Fabricant d'optimisme » Fiat propose unede la 500e électriqueCette Location avec Option d'Achat inclue le(réservé aux foyers dont le Revenu Fiscal de Référence est inférieur à 14 089 euros par part) et la(réservée aux foyers dont le Revenu Fiscal de Référence est inférieur à 14 089 euros par part) pour la mise au rebut d'une voiture essence mise en circulation avant 2006 ou d'un Diesel mis en circulation avant 2011.Ce loyer contenu inférieur à 100 euros concerne la Fiat 500e électrique équipée d'uneoffrantet un petite moteur électrique de 90 ch (70 kW).L'équipement standard de cetteà l'autonomie réduite comprend, entre autres, une climatisation automatique, un écran central d»info-divertissement de 10,25 pouces, Apple CarPlay et Android auto sans fil, le démarrage sans clé le freinage autonome d»urgence, la reconnaissance des panneaux, une alerte de franchissement de ligne, un détecteur de fatigue et des capteurs de pluie et de luminosité.