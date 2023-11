Une offre d'abonnement automobile flexible tout compris disponible de 3 à 12 mois

A l'heure où la mobilité individuelle constitue une préoccupation majeure pour les Français, Kia France lance uneL'abonnement auto Kia Flex répond à unde chacun mais également à l'aspiration de certains àLa formule d'abonnement automobile permet également d'La formule d'abonnement automobile « tout compris » Kia Flex est accessible sans apport, sans frais de dossier et sans dépôt de garantie. Elle inclut les frais d'immatriculation, de vignette Crit'Air, d' assurance avec garantie « tous risques » incluant le prêt de volant sans supplément de prix , mais également la maintenance, les réparations et le remplacement des pneumatiques.Les clients de véhicules hybrides rechargeables et électriques bénéficieront, en plus, de la solution de recharge en itinérance Kia Charge, qui permet d'accéder à près de 100 000 points de recharge en France et près de 600 000 en Europe.L'offre d'abonnement auto Kia couvre une large gamme de véhicules neufs allant de la citadine Picanto au crossover familial électrique EV6 Huit modèles sont disponibles en motorisations essence, hybride , hybride rechargeable et électrique: la citadine Kia Picanto , le crossover urbain Kia Stonic , le crossover familial compact Kia Niro (en motorisations hybride, hybride rechargeable et électrique), la berline familiale 5 portes Kia Ceed , le break de chasse Kia ProCeed , le crossover Kia XCeed , le SUV Kia Sportage (en versions hybride et hybride rechargeable) et le crossover familial Kia EV6 électrique.Le Kia Flex permet une. Quelle que soit la durée du contrat initial choisie, une extension possible allantmaximum, est possibleLe Kia Flex propose trois formules kilométriques, allant de 800 km par mois, à 1 600 km par mois, jusqu'à un kilométrage de 2 500 km par mois. Le forfait kilométrique mensuel définit un "crédit" de kilomètres à utiliser sur la totalité de la durée de l'abonnement. Les kilomètres "non-utilisés" peuvent être utilisés sur les mois suivants, jusqu'au terme du contrat. Dans l'éventualité d'un dépassement du forfait kilométrique prévu, à la fin du contrat, le kilomètre supplémentaire est facturé 17 centimes d'euros, quelle que soit la formule choisie.Quelques exemples d'abonnement (montants mensuels) à Kia Flex pour un engagement de 12 mois et 9 600 km :• Kia Picanto Active. 297 €,• Kia Stonic GT-line. 397 €,• Kia Niro EV Active 204 ch. 497 €,• Kia Sportage hybride Design. 597 €,• Kia EV6 Active. 229 ch. Batterie de 77,4 kWh. 597 €.La souscription à Kia Flex se fait selon un parcours digital en trois étapes et dix minutes chrono.Les trois étapes de la souscription:1) Choisir le modèle, la durée d'engagement, et la formule kilométrique,2) Créer son compte,3) Répondre à 7 questions personnelles simples et charger des pièces justificatives en vue d'une analyse manuelle (ou utiliser une solution d'Open Banking qui permet une interrogation sécurisée des comptes afin d'établir un profil financier)Le véhicule est disponible chez le distributeur Kia sélectionné par le client sous 3 à 5 semaines si le véhicule est en stock auprès de Kia France, et jusqu'à 9 semaines s'il est en arrivage d'un site de production de Kia.La restitution du véhicule en fin de location Kia Flex se fait auprès de la même concession Kia.Kia Flex est une marque blanche conçue en partenariat avec le spécialiste des solutions de financement et de gestion de parc automobile ALD Automotive France.