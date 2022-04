Une location avec option d'achat sans engagement et sans pénalité de résiliation

Pour répondre aux besoins croissants de flexibilité et de liberté des automobilistes,France lance une offre deLa LOA sans engagement de Suzuki, baptisée Solution Flex, offre toute la sécurité et tous les services d'une location avec option d'achat avec, en plus,Le locataire du véhicule Suzuki peut restituer le véhicule à partir du septième mois de location, à tout moment,La LOA sans engagement de Suzuki offre par ailleurs tous les avantages d'une LOA classique : loyers fixes, possibilité d'inclure des assurances et services complémentaires (entretien, garantie ,...).Les loyers mensuels de la LOA sans engagement de Suzuki ne sont que quelques euros plus élevés que ceux d'une LOA traditionnelle.A titre d'exemple, une Suzuki Swift Hybrid Avantage est proposée à 139 euros par mois en LOA sans engagement Suzuki Solution Flex contre 119 euros par mois en LOA traditionnelle (sur 37 mois avec 10 000 km/an dans les deux cas).Le locataire ne paie aucune pénalité liée à la valeur résiduelle de la voiture s'il restitue le véhicule de façon anticipée.