Un service digital de bout en bout pour réaliser la maintenance automobile sans bouger de chez soi

La maintenance automobile se met à l’ère du digital

Si la digitalisation s'est invitée dans le, l'est restée à la traditionnelle visite chez le garagiste pour les opérations d'entretien automobile complétée par l'élaboration de devis d'entretien en ligne.Le marché de la maintenance automobile, valorisé à plus de 26 milliards d»euros, est un marché B2C important qui n'a pas encore opéré sa révolution numérique.La transformation digitale du secteur de l'automobile s'est accélérée avec la pandémie de Covid-19.Les services automobiles ont droit à leur digitalisation, accélérée par le tout à distance et l'envie de certains automobilistes Français de pérenniser un mode de consommation sans bouger de chez eux.Alors que plus de la moitié des Français déclarent ne pas faire confiance aux garagistes (Sondage IFOP pour IDGARAGES.COM de 2015 « les Français et les garagistes »), le service bout en bout de Fixter permet aux automobilistes de se libérer des contraintes liées à l»entretien de leur véhicule, quel que soit son modèle ou sa marque, en restant chez eux.Les utilisateurs de Fixter bénéficient deFixter assure la prise de rendez-vous en ligne, l'élaboration automatique des devis, la collecte du véhicule à domicile pour l'emmener au garage (40 euros), la facturation, le service après-vente et la garantie des réparations.Fixter permet ainsi de digitaliser entièrement le parcours clients à travers une plateforme unique.Tiers de confiance, le service Fixter permet une prise en charge complète pour l'automobiliste grâce à des garages partenaires respectant un cahier des charges.La plateforme Fixter permettrait aux automobilistes de bénéficier de prix transparents grâce aux tarifs attractifs que la startup négocie avec les garages partenaires.Le service Fixter est proposé depuis 5 ans au Royaume-Uni avec 400 garages partenaires.En cinq années, la start-up comptabilise 50 000 utilisateurs qui se sont libérés des contraintes et du stress de la révision automobile.Le service Fixter sera lancé progressivement dans les principales agglomérations françaises à partir du mois de septembre.La start-up bénéficie de l'appui du réseau multimarque des garages « Motrio » (2 500 points de vente en Europe dont 1 000 en France) ainsi que de l»expertise et des services digitaux du groupe Renault (En juin 2022, Renault Group a annoncé l'acquisition de la startup Fixter).Fixter considère, qu'à l'ère du digital,, pour rendre la maintenance automobile simple, transparente et sans stress.Image by Skica911 from Pixabay