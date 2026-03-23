La trottinette électrique est devenue la solution accessible pour les trajets du quotidien

De nombreux Français adoptent la trottinette électrique pour leurs trajets quotidiens
À l'heure où les municipalités déploient leurs politiques publiques en matière de mobilité pour les années à venir, la gestion des déplacements du quotidien demeure un enjeu d'aménagement en zone urbaine. La trottinette électrique répond à un besoin réel de mobilité du quotidien
Depuis près de 10 ans, la trottinette électrique
s'est durablement installée dans le quotidien des Français. Depuis 2016, 4,5 millions de trottinettes électriques ont été vendues en France, dont 3,6 millions depuis 2020. Tous les ans, plus de 600 000 engins électriques sont vendus
. Tous les jours, plus de quatre millions d'actifs, d'étudiants et d'habitants de territoires périurbains ou ruraux les utilisent pour leurs trajets domicile-travail, leurs déplacements du quotidien ou simplement pour leurs loisirs. La trottinette électrique répond à un besoin de mobilité très concret : celui de se déplacer à un prix
abordable, le tout en évitant la congestion urbaine, quand l'offre de transport collectif n'est pas suffisante ou que la voiture
est inaccessible en raison de son coût
élevé.
La trottinette électrique répond à trois besoins essentiels. Elle est d'abord sociale, en offrant une solution de déplacement sur des distances intermédiaires, en toutes circonstances, y compris lorsque les transports en commun sont interrompus, saturés ou tout simplement inexistants. Elle est ensuite économique, à double titre: son coût est modéré pour les usagers, et son déploiement peu onéreux pour les collectivités, puisqu'il repose sur des infrastructures déjà existantes, partagées avec le vélo. Enfin, la trottinette électrique est un mode de déplacement sans émissions à l'usage.Placer la transformation des usages au cœur des politiques publiques de mobilité
Les pratiques de déplacement ont profondément évolué ces dernières années, avec une montée en puissance des mobilités douces. Dans ce contexte, la trottinette électrique s'inscrit dans le paysage des déplacements du quotidien, aux côtés du vélo et des transports collectifs, avec lesquels elle partage de nombreuses caractéristiques
: usage sur des distances courtes à intermédiaires, vitesses comparables et complémentarité dans une logique de multimodalité.
Déjà adoptée par des millions de Français, la trottinette électrique répond à un besoin de flexibilité, notamment pour les trajets de proximité, les premiers et derniers kilomètres ou les zones moins bien desservies par les transports en commun. Son intégration dans les politiques publiques locales représente une opportunité pour accompagner des usages existants et favoriser des alternatives à la voiture individuelle.
La trottinette électrique est également une solution de transport individuel accessible, peu émettrice et peu consommatrice d'espace
. Elle contribue à la fluidification des déplacements urbains et à l'amélioration de la continuité de la chaîne de mobilité. Elle permet aux collectivités locales d'optimiser des infrastructures en place, partagées avec d'autres modes actifs.
La trottinette électrique apparaît ainsi comme un outil complémentaire au service des territoires pour construire des systèmes de mobilité diversifiés, résilients et adaptés aux modes de vie contemporains.Source
: Mobilians
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