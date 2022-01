En 2022, la vente automobile a besoin d'une nouvelle stratégie digitale

En deux ans de crise sanitaire, le secteur automobile a considérablement évolué. Face à des tendances de vente auto inédites qui se dessinent, les distributeurs sont confrontés à une nécessité capitale : repenser la stratégie digitale des concessions automobiles afin de répondre aux nouvelles pratiques des automobilistes.Ces nouvelles tendances de la Relation Client en faveur du digitalPour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs, la digitalisation de la relation Client dans le monde automobile s'est accélérée. Si la démocratisation d' achat 100% digital n'est pas encore à l'ordre du jour, plusieurs facteurs ont largement contribué à l'essor du numérique au sein du monde automobile.Pendant longtemps, l' achat d'une voiture passait avant tout par son essai et son acquisition en concession. Toutefois, la suppression de cette frontière digitale/physique est l'une des principales tendances de la vente auto actuellement. En effet, 1 automobiliste sur 3 se dit désormais prêt à acheter sa prochaine voiture entièrement sur Internet.Et il semblerait qu'en 2022, il faille également s'adapter dans les concessions aux nouvelles méthodologies de travail et fournir des outils de gestion pour palier au télétravail et à la relation à distance. Une réflexion dématérialisée doit s'opérer. Les effets de la crise sanitaire seront ancrés dans les années à venir, les automobilistes se sont reportés sur les outils mis à disposition, particulièrement numériques.Concessions : une stratégie digitale automobile à repenserAinsi, aujourd'hui les automobilistes se rendent en moyenne 2 fois en concession avant achat, c'est 4 fois moins qu'il y a 20 ans. Il est alors essentiel pour les acteurs du secteur d'être présents à chaque étape du parcours d'achat notamment lors de la phase recherche. Une nouvelle stratégie digitale doit être impérativement investie par les concessions et les constructeurs. Cela doit passer par :• Le développement du marketing digital automobile : face à ces nouvelles tendances de vente auto, il est indispensable d'augmenter le budget alloué à la stratégie digitale des concessions automobiles.• La présence sur les réseaux sociaux : à l'image d'Instagram, Facebook et Tik Tok, les réseaux sociaux occupent désormais une place centrale dans le processus d' achat automobile • La réactivité : le monde du digital est celui de l'immédiateté, cela passe par exemple par la validation rapide d'une demande d'essai ou une disponibilité à tout instantCela est également vrai dans les parcours Après-vente où la facturation numérique et la signature électronique vont permettre de proposer aux clients de nouvelles opportunités en s'affranchissant par exemple des « classiques » horaires d'ouverture.Pourquoi ne pas imaginer d'enchérir en 2022 ? Intégrer une offre de révision de sa voiture où et quand le client le souhaite, proposer des casiers pour qu'il récupère les clés de sa voiture... Il s'agit là d'aller plus loin dans l'utilisation des outils existants pour sans cesse s'adapter aux nouvelles habitudes des automobilistes et garder le contact avec eux.