Le modèle d'agence de Skoda pour les véhicules électriques prévoit le commissionnement du réseau

lance en France le" BEV Agency " pour laLe modèle d'agence " BEV Agency " est unquiAujourd'hui, seuls les Skoda Enyaq et Skoda Enyaq Coupé sont concernés par ce format de distribution automobile Skoda. Ils seront rejoints d'ici la fin de l'année 2024 par le SUV compact électrique Skoda Elroq.Le modèle d'agence " BEV Agency " implique desLe modèle d'agence pour les véhicules électriques à batterie (BEV) de Skoda modifie notamment la, ainsi que ledésormais basé sur leen tant qu'agent pour la vente des véhicules électriques (BEV).Le distributeurPar contre, le client final se verraC'est aussi Skoda France qui portera les stocks de véhicules électriques et qui déterminera la politique commerciale nationale.Julien Bessière, Directeur de Skoda France explique: « C'est un jour important pour nos équipes qui travaillent activement depuis plusieurs années avec notre réseau en France pour mettre en place ce système de distribution. Il nous permettra une grande transparence avec nos clients, et une simplification des process pour nos partenaires en France. C'est un projet groupe et nous sommes fiers d'avoir été choisis parmi les marchés pilotes pour étrenner ce projet de transformation considérable. »Les premières livraisons en France de Skoda avec le système de distribution " BEV Agency " sont prévues pour la fin de l'année 2024.