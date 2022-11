La vente en ligne de véhicules complète la découverte des véhicules en showroom

Aujourd'hui, leplutôt que dans un showroom. Selon Google, les recherches mondiales de "ventes de voitures '' ont augmenté de plus de 60% en glissement annuel depuis 2019.L'impact du Covid-19 a accéléré ce phénomène, et 92% des acheteurs font désormais des recherches de véhicules en ligne.Les constructeurs et les concessionnaires automobiles doivent suivre cesAu Royaume-Uni en 2020, les acheteurs de voitures étaient de plus en plus nombreux à vouloir organiser des rendez-vous visio avec les vendeurs automobiles (37%), à visiter virtuellement les concessions automobiles (35%) et à souhaiter des options d'achat en ligne de voitures (32%) (Etude Think with Google 2020).Avec l'aide de la plateforme de e-commerce omnicanal de VTEX, Mazda répond à ces tendances numériques avec l'objectif de transformer l'expérience en ligne au travers d'un projet structurant lancé en 2021.Actif depuis janvier 2022, lede Mazda (Vehicle Stock Locator) est opérationnel chez tous les concessionnaires Mazda du Royaume-Uni. Les clients peuvent aisément identifier les véhicules à proximité de chez eux, réserver en ligne une voiture avant de confirmer l'achat du véhicule chez le concessionnaire.Les concessionnaires Mazda du Royaume-Uni indiquent qu'ils bénéficient depuis le lancement de la plateforme de e-commerce de prospects mieux qualifiés et que leurs vendeurs sont plus efficaces.Environ 60% des clients arrivent sur le localisateur de stock via les sites Web des concessionnaires et les taux de conversion des ventes sont d'environ 85% pour ces clients.Matthias Sileghem, vice-président chargé de la communication et des affaires publiques chez Mazda Motor Europe, explique: « Cette première étape de la transformation de notre expérience d'achat a suscité d'excellents commentaires de la part des concessionnaires et des clients. Le parcours d'achat en ligne s'impose dans quasiment tous les secteurs et de nouveaux entrants innovants sur le canal online nous poussent à innover pour rester proche des attentes de nos clients. »« Le showroom jouera toujours un rôle important, mais cette première étape d'identification et de découverte des modèles en ligne améliore grandement notre relation client en concession. Les clients arrivent beaucoup mieux informés. »Mazda a développé le Vehicle Stock Locator avec VTEX en moins de six mois. Matthias Sileghem explique les prochaines phases de développement : « Ce premier retour d'expérience va nous permettre d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et d'affiner l'expérience utilisateur pour ensuite déployer la solution dans l'ensemble de nos 1600 concessions et 22 pays européens où nous opérons. Nous travaillons également sur une analyse de rentabilité afin d'ajouter les voitures d'occasion aux nouveaux modèles à la fin de l'année 2022. »« Avec les voitures neuves , le prix d'achat final est convenu chez le concessionnaire. Avec les voitures d'occasion, nos concessionnaires doivent avoir la flexibilité nécessaire dans le système pour ajouter différentes images et informations sur l'état des véhicules, ainsi que leur prix de marché. »Ce nouvel outil s'inscrit dans une stratégie de transformation globale entamée par Mazda Europe et dont l'objectif est d'unifier, à travers des solutions numériques, son réseau de concessionnaires avec l'ensemble de ses clients. A terme, le constructeur entend proposerincluant la configuration du véhicule, la réservation d'un essai routier, le calcul et la confirmation du financement, l'achat d'accessoires ainsi que l'achat complet de véhicules neufs et d'occasion.« Nous sommes heureux de permettre à Mazda de réaliser ce projet. Notre architecture de commerce composable lui permet de disposer d'une solution flexible, moderne et robuste qui s'intègre parfaitement à l'expérience client et permet à d'autres canaux de faire partie de cette stratégie, créant ainsi un véritable scénario omnicanal. Nous avons trouvé en Mazda un excellent partenaire pour explorer les nouvelles frontières du e-commerce dans l'industrie automobile , et nous sommes très enthousiastes quant aux prochaines étapes du projet. » explique Daniela Jurado, directrice générale de VTEX pour la région EMEA.