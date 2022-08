DS Automobiles propose un service de vente en ligne reposant sur des conseillers experts

La commande de la DS 7 peut se faire sans se déplacer grâce à un système de vente en ligne

propose unpour commander, financer et se faire livrer la DS 7.En complément des 171 DS Stores et DS Salons ouverts en France, des conseillers experts DS dédiés sont disponibles six jours sur sept jusqu»à 20h00L'acquéreur de la DS7 peut se faireQuel que soit l'endroit où l'acheteur se trouve, il peut satisfaire les obligations légales grâce à uneL'ultime action consiste à choisir un lieu de livraison que ce soit en point de vente du réseau DS Automobiles, à domicile où sur son lieu de travail.Tout le processus de commande est, qui est à même d'accompagner le client DS Automobiles à distance, et pour lequel les habituelles garanties légales s'appliquent.