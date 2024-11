BMW, MINI et Renault sont les marques automobiles préférées des concessionnaires en 2024

de l'édition 2024 de la Cote d'Amour des Constructeurs.Chaque année, depuis 28 ans, Mobilians, anciennement le CNPA (Conseil National des Professions de l' Automobile ), mesure la qualité de la relation des concessionnaires automobiles avec leurs constructeurs dans une enquête appelée "Cote d'amour des constructeurs".A l' occasion de l'édition 2024 de l'étude, un panel représentatif de 372 responsables de concessions représentant 28 marques automobiles a répondu à l'étude. Les responsables de concessions de chaque marque notent le constructeur qu'il représente sur 30 critères.Les profils des répondants attestent d'une taille moyenne des affaires qui augmente, et d'une concentration plus marquée chez les groupes de distribution.La Cote d'Amour des constructeurs permet aux concessionnaires automobiles d'apprécier la qualité ainsi que l'attractivité des produits et des services qui caractérisent l'activité des constructeurs qu'ils représentent.Les 30 critères sont divisés en six grandes catégories impactant directement sur la rentabilité de la concession : vente de véhicules neufs, vente de véhicules d'occasion, activité de réparateur agréé, vente de pièces détachées, portage financier des stocks par le constructeur et le marketing et la publicité. Ils portent sur l'attrait de la gamme des constructeurs et des conditions de commercialisation des voitures neuves , la qualité des véhicules neufs, l'efficacité des outils marketing de promotion et de publicité, l'efficacité des outils de financement, le négoce des véhicules d'occasion, le développement de l'après-vente, la politique des constructeurs automobiles dans le domaine des pièces de rechange et la rémunération des réseaux automobiles.Enfin, il est proposé aux distributeurs d'attribuer, en toute subjectivité, une note sur 10 à leur marque.Les réponses sont traitées anonymement afin que les nombreux responsables de concessions interrogés expriment librement leur ressenti sur la qualité de la relation professionnelle qu'ils entretiennent avec leurs marques.Constamment dans le rôle des jugés, les concessionnaires profitent chaque année de la « Cote d'Amour des Constructeurs » organisée par le CNPA pour inverser la tendance et noter les jurés.La « Cote d'amour des constructeurs » est la seule enquête où les distributeurs automobiles peuvent s'exprimer en toute liberté, sous couvert d'anonymat, sur leur relation avec leurs fournisseurs.La Cote d'Amour des Constructeurs mesure la satisfaction des réseaux envers les constructeurs sur la base de 30 critères.La satisfaction des réseaux en 2024 est globalement supérieure à celle mesurée lors de l'étude de 2023 la note globale évoluant de 5,12/10 à 5,41/10.On relève certaines activités avec des progressions à deux chiffres, notamment pour la fiabilité des délais de livraison (plus 11% de satisfaction), ou la qualité de la formation proposée par le constructeur (plus 11% de satisfaction).Par contre, la satisfaction des réseaux est en recul en 2024 dans les domaines de la vente de pièces de rechange (le positionnement prix de la pièce proposée par le constructeur et la charge administrative propre au constructeur sont en chute de 8 points), et dans le domaine marketing / publicité (efficacité des campagnes publicitaires en baisse de 10%, efficacité des journées portes ouvertes en baisse de 6%).L'étude 2024 met en lumière la grande préoccupation des distributeurs quant à la possibilité de faire face à leurs niveaux d'endettement avec les flux de trésorerie actuels : seuls 16% d'entre eux ne se disent pas préoccupés par cette thématique.BMW prend la tête du classement toutes catégories de l'édition 2024 de la Cote d'Amour des Constructeurs devant MINI et Renault.La note globale de BMW atteintpour une note moyenne à 5,41/10.est à 7,01/10 etest à 6,70/10.L'édition 2024 confirme la notation très sévère de certains constructeurs généralistes dans tous les domaines : qualité des interlocuteurs, recours aux immatriculations tactiques pour atteindre les objectifs de ventes, pertinence de la mesure de la qualité pour être éligible aux primes, niveau de confiance dans l'avenir de la marque sur le territoire national, niveau de partenariat avec la concession.1. BMW: 7,27
2. MINI: 7,01
3. Renault: 6,70
4. Mercedes-Benz: 6,64
5. Dacia: 6,59
6. Skoda: 6,52
7. Suzuki: 6,52
8. Toyota: 6,51
9. Seat/Cupra: 6,51
10. Volvo: 6,07
11. Ford: 5,64
12. Volkswagen: 5,54
13. Audi: 5,48
14. Nissan: 5,43
15. Mazda: 5,25
16. Kia: 4,94
17. Hyundai: 4,87
18. Fiat: 4,80
19. MG: 4,70
20. Honda: 4,50
21. Peugeot: 4,33
22. Opel: 4,28
23. Jaguar Land Rover: 4,24
24. Jeep: 4,19
25. Citroën: 4,17
25. Alfa: 4,17
27. DS: 4,04
28. Mitsubishi: 3,89

L'édition 2024 confirme la notation très sévère de certains constructeurs généralistes dans tous les domaines : qualité des interlocuteurs, recours aux immatriculations tactiques pour atteindre les objectifs de ventes, pertinence de la mesure de la qualité pour être éligible aux primes, niveau de confiance dans l'avenir de la marque sur le territoire national, niveau de partenariat avec la concession. Sont exclus de l'enquête les réseaux propres, MRA et agents...L'enquête terrain, conduite par Mobilians et ses partenaires Leads Machine et Auto Infos, a été réalisée du 04 juillet 2024 au 10 octobre 2024. 598 réponses ont été obtenues.