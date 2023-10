La marque Mini lance le déploiement du modèle de vente directe à travers l'Europe

La marqueance le déploiement du modèle deà travers l'Europe en plusieurs étapes à partir du 1er janvier 2024, en commençant par trois pays.Le modèle de vente directe de Mini en Europe sera introduit en Europe, en commençant par Mini en Italie, en Pologne et en Suède le 1er janvier 2024.Les autres pays européens suivront progressivement.Le déploiement d'un véritablereprésente une étape importante et permettra à tous lesd'être vendus par l'intermédiaire d'un modèle d'agence unique dans toute l'Europe.Le modèle de vente directe profitera, selon la marque Nini, à la foisUnepour des modèles de véhicules identiques garantira la transparence des prix pour les clients.Au fur et à mesure de la transition vers le modèle d'agence directe, Mini digitalisera l'ensemble du processus d'achat, donnant aux clients Mini le choix entre l'achat en ligne et l'achat physique, et permettant de passer de l'un à l'autre de manière transparente.Cela sera rendu possible grâce à un système informatique intégré de bout en bout, ainsi qu'à un accès total au réseau de vente lié à l'entreprise Mini."Cette transition vers la vente directe avec nos partenaires distributeurs est une étape clé dans le réalignement de notre division des ventes, qui est en cours depuis 2020. Le nouveau modèle de vente nous permettra de communiquer directement avec nos clients et de doter Bmw Group d'une interface client directe", a déclaré Pieter Nota, membre du conseil de d'administration de Bmw en charge des clients, marques et des ventes. "L'objectif de notre nouveau modèle de vente est très clairement d'accroître la satisfaction des clients et d'offrir la meilleure expérience client de l'industrie".Lorsque le modèle de vente directe sera en place, Mini continuera à dépendre du réseau de concessionnaires existant, en capitalisant sur l'une des forces principales de l'entreprise : une structure de vente efficace et bien établie.Le modèle de vente directe a été créé au cours d'un long processus dans lequel les distributeurs Mini ont été activement impliqués. "Je tiens à remercier chaleureusement nos concessionnaires pour leur coopération constructive et le retour d'information très positif qu'ils nous ont donné en signant 100 % de nos contrats d'agence Mini. C'est une confirmation claire de notre volonté d'aller de l'avant ensemble", a déclaré Pieter Nota.Mini s'attend à ce que les contacts personnels avec les clients se maintienne à l'avenir, les partenaires commerciaux jouant un rôle clé.Le modèle d'agence offre aux concessionnaires Mini une base attrayante et pérenne pour leurs activités, ainsi qu'une plus grande sécurité en matière de planification.Les partenaires commerciaux perçoivent une, calculée et tenant compte d'un ensemble des facteurs.Il en va de même pour les ventes en ligne, pour lesquels les partenaires commerciaux seront rémunérés uniquement pour les livraisons de véhicules.Le modèle de vente directe permet aux partenaires commerciaux Mini de se concentrer sur la fourniture des meilleurs conseils et services possibles aux clients et leur donne accès à l'ensemble du stock de véhicules de Mini.Tous les distributeurs européens de Mini ont signé des contrats d'agence.Le clients Mini en Italie, en Suède et en Pologne peuvent utiliser les précommandes en ligne pour la nouvelle Mini Cooper électrique et le nouveau Mini Countryman dans le cadre de ce modèle de vente directe.Une transition analogue est prévue pour Bmw à partir de 2026.