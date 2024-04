Un concept de point de vente compact Renault rnlt implanté dans les hypercentres

enrichit son réseau de distribution avec unnommé « rnlt© ».Le forfait compact de distribution est pensé pour proposer aux visiteurs des hypercentres une immersion dans l'univers de la marque Renault et de ses modèles.Les vitrines « rnlt© » de la marque Renault seront implantées dansen hypercentre ou dans de grands centres commerciaux.Cette implantation au plus près des consommateurs urbains à fort pouvoir d'achat, garantit uneet uneDans cet espace de format compact, avec ses dimensions nettement plus petites que les showrooms Renault classiques, les visiteurs pourront découvrir deux à trois véhicules phares de la marque au losange.Chaque site sera équipé d'une boutique de produits dérivés The Originals Renault proposant miniatures, vêtements et accessoires.Les vitrines « rnlt© » fonctionneront en synergie avec des établissements de taille classique existants en périphérie des villes, afin de faire bénéficier ces clients de centre-ville de toute l'offre de services vente et après-vente complémentaire : essai routier, livraison et mise en main de véhicule, entretien/réparation, jockeyage…Un premier site « rnlt© », exploité par Retail Renault Group (RRG), ouvre ses portes en plein cœur de Paris, au 104 boulevard Haussmann.Le showroom parisien de 180 m2 offre une expérience immersive aux clients de la marque Renault pour découvrir les nouveaux véhicules de la marque et la boutique de produits dérivés.Deux experts Renault, spécifiquement formés à la marque, aux produits et aux technologies, pourront aussi s'appuyer sur le showroom digital installé sur le site, pour orienter les visiteurs.Le showroom parisien est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.En partenariat avec des investisseurs privés, une vingtaine d'autres showrooms de type "vitrine" devraient voir le jour à Paris, Neuilly-sur-Seine, Séoul, Bruxelles, Milan, Rome, Rotterdam, Madrid, Londres, Berlin, Medellín…