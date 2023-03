Le showroom numérique interactif Fiat alimenté par le métavers recrée l'environnement d'un showroom Fiat

Après l'Italie, Fiat lance en France le, unÀ l'intérieur du Fiat Metaverse Store, qui recrée l'environnement d'un showroom Fiat, les clients de la marque italienne peuvent découvrir, configurer, réaliser un essai virtuel, et finaliser leur achat depuis leur domicile.Le Metaverse Store Fiat est animé par une personne physique, un, à même de répondre aux questions des clients en temps réel en visioconférence.La technologie lancée par Fiat permet uneLe Fiat Metaverse Store permet de transporter le client « à l'intérieur » de l'univers Fiat.Une fois le client à l'intérieur, le Product Genius Fiat l'accueille et, ensemble, ils explorent la voiture grâce à des vues à 360° et découvrent sa technologie.Le Product Genius répond aux questions sur la mobilité électrique, la recharge et la 500 électrique.Le client peut examiner de près le fonctionnement de l'infotainment, des différents modes de conduite électrique et des paramètres de charge.Le client peut personnaliser la 500 électrique en choisissant sa carrosserie, sa couleur de caisse, son intérieur et les autres caractéristiques souhaitées. Il voit évoluer en temps réel la 500 électrique selon les spécifications choisies.L'outil résolument immersif permet de reproduire une expérience de conduite à bord de la 500 La Prima sur « La Pista 500 », la piste d' essais Fiat située sur le toit du bâtiment historique du Lingotto à Turin.Le Product Genius est disponible du lundi au vendredi de 9 heures à 20 heures.Les clients peuvent accéder au Fiat Metaverse Store via l'outil de Chat disponible sur le site Fiat, si un Product Genius est disponible, ou prendre rendez-vous au jour et à l'heure de leur convenance.Le Fiat Metaverse Store a été développé par Touchcast et Microsoft pour la marque Fiat.La plateforme Metaverse-as-a-Service de Touchcast est construite sur le Cloud de Microsoft, et permet aux clients d'accéder au métavers sans avoir besoin de casques de réalité virtuelle, d'avatars ou de matériel spécifique.Le résultat est une synthèse immersive entre numérique et physique.Cette expérience entièrement digitale peut être complétée par une expérience physique, le client pouvant se rendre chez le concessionnaire Fiat le plus proche pour un essai routier de la 500 électrique.Le projet Fiat Metaverse Store englobera l'ensemble de la 500 électrique ainsi que d'autres modèles électriques d'ici la fin de l'année 2023.Philippe Vautier, Directeur de Fiat France déclare : « Fiat est une fois de plus à l'avant-garde lorsqu'il s'agit d'offrir à ses clients une expérience de marque innovante et sans stress. Le Fiat Metaverse Store est le premier du genre dans l'industrie automobile . C'est une expérience unique pour un voyage immersif dans l'univers de la marque. C'est simple, facile à utiliser, fidèle à notre principe « tech it easy », et accessible à tous. En bref, c'est notre façon de personnaliser l'expérience client et de répondre au besoin de simplification, en cohérence avec notre mission sociale. Via à un parcours réaliste et sans stress, nos clients peuvent découvrir, configurer et acheter la nouvelle 500 La Prima dans le confort de leur salon. Cette expérience unique sera étendue à toute la gamme électrique d'ici la fin de 2023. »