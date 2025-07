Le futur de l'achat automobile ne sera ni totalement en ligne ni exclusivement physique

En quelques années, lea transformé la façon dont nous consommons, communiquons et travaillons.Il impacte le domaine de l'en permettant l'acquisition d'une voiture sans avoir à se déplacer en concession.Dans un environnement marqué par les incertitudes et les contraintes économiques, le paysage de la distribution automobile française est en pleine mutation. La façon dont les automobilistes abordent l' achat de leur véhicule a considérablement évolué sous l'effet de la digitalisation.Internet est depuis plusieurs années la porte d'entrée privilégiée pour toute réflexion autour de l' achat d'un véhicule. Qu'ils recherchent un véhicule neuf ou une voiture d'occasion , plus de 8 consommateurs sur 10 commencent leur parcours sur Google.Les'est installé durablement dans le comportement d'achat.Pour autant, d'après une étude réalisée par le cabinet international de conseil en stratégie de croissance Simon-Kucher, même si 71 % des parcours d'achat automobile débutent en ligne, la transaction finale reste majoritairement physique, avec 77 % des ventes conclues en concession. Cette tendance n'annonce pas la disparition des points de vente physique, mais révèle plutôt un besoin d'accompagnement et de confiance que le digital n'est pas en mesure de satisfaire.Si l'achat automobile en ligne a des atouts à faire valoir, des obstacles majeurs demeurent pour les potentiels acheteurs.Malgré la richesse des informations disponibles en ligne, essayer physiquement un véhicule est un moment clé pour un acheteur automobile. Selon l'édition 2024 de la « Global Automotive Study », 50 % des consommateurs estiment qu'ils ne pourraient finaliser leur achat sans avoir testé le véhicule. L'aspect de l'habitacle, la prise en main du volant, le ressenti au freinage… autant d'éléments qu'une fiche technique automobile ne saurait retranscrire. L'émotion reste au cœur de l'expérience automobile.L' achat d'une voiture n'est pas un acte purement rationnel. Derrière le choix d'un modèle, il y a des aspirations, des peurs, des besoins spécifiques que seul un échange humain peut décrypter. En ligne, les consommateurs recherchent un conseiller, un e-vendeur, capable de répondre à leurs questions, de lever leurs hésitations et de les accompagner. Dans le parcours d'achat d'un véhicule, le dialogue est une étape décisive pour transformer une intention d'achat en une commande ferme.Une transaction automobile représente un montant d'investissement élevé. De ce fait, les acheteurs ont des exigences importantes concernant le niveau de sécurité de la transaction. La peur de l'arnaque, la méfiance vis-à-vis des paiements en ligne et le besoin de garanties solides montrent que la confiance est une condition sine qua non pour envisager un achat automobile digital.Le futur de l'achat automobile ne sera ni totalement en ligne ni exclusivement physique. Face à la révolution des usages, l'achat automobile sera hybride , pour offrir au consommateur l'autonomie du digital, la liberté de choix, la simplicité d'action et la chaleur du conseil humain.L'achat automobile digital attire par sa commodité, mais la proximité humaine de la concession physique est un maillon essentiel pour rassurer l'acheteur.L'accompagnement comprend des conseils sur le choix du véhicule, sur les options de financement, l'entretien, la prise en charge des démarches administratives et la livraison du véhicule.Aujourd'hui, 20 % des demandes faites sur le site de BYmyCAR (un réseau de distribution automobile comptant plus de 100 concessions multimarques)réalisent la totalité de leur parcours d'achat à distance. Parmi eux, un quart choisit une expérience totalement digitalisée avec la livraison à domicile, sans passage physique en point de vente.L'achat automobile en ligne est satisfait ou remboursé. Conformément au code de la consommation , l'internaute dispose d'un délai légal de rétractation de 14 jours.: BYmyCAR