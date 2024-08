La marque Lancia fait le choix d'une expérience client « phygitale »

Lafait le choix d'unepour son retour en France.Les clients de la marque italienne peuventet poursuivre au sein d'unau sein du réseau de distribution physique de la marque.Le réseau de distribution de la marque Lancia en France devrait compter j, dont une quinzaine dès la fin d'année 2024.complètent la couverture sur le territoire français.Le premier show-room français « Casa Lancia » se trouve à La Défense.Toutes les concessions Lancia « Casa Lancia » sont dotées de laLa nouvelle identité de marque reflète les quatre piliers qui sous-tendent le plan stratégique décennal de la marque Lancia : la qualité, l'électrification, la durabilité et un modèle de vente « phygitale ».A l'extérieur, laadopte un langage architectural clair et à l'intérieur, de véritables salons sont évocateurs de l'élégance italienne.Comme dans toute maison italienne, tout est prêt pour accueillir les conducteurs de Lancia et leur offrir une expérience d'identité italienne.Comme le souligne Alain Descat, Directeur des Marques Premium Stellantis France « Avec l'ouverture de la Casa Lancia de Paris La Défense nous franchissons une nouvelle étape dans le retour de cette marque iconique sur le sol français. Nous y accueillons les clients dans un salon haut de gamme très confortable au style résolument italien. Un écrin idéal pour découvrir et essayer la toute nouvelle Lancia Ypsilon , expression ultime du design, du confort et du bien-être à bord. »Le point de vente Lancia reprend les lignes directrices définies par la marque italienne pour une image coordonnée, aussi bien en interne qu'en externe : logo, lettrage, couleurs, images, et tout autre élément graphique utilisable.L'expérience sera de plus en plus immersive pour le conducteur Lancia une fois qu'il aura pénétré dans la concession.L'expérience client commence à l'extérieur de la concession Lancia, caractérisée par un langage architectural clair et par la présence d'un totem en marbre italien.A l'intérieur de la concession : les conducteurs sont accueillis dans une zone de réception dédiée à Lancia, connue sous le nom de S.A.L.A., où ils peuvent trouver un expert de la marque à leur service.Tous les meubles sont le résultat d'un processus de sélection témoignant de l'attention portée par Lancia aux détails et offrant une « sensation d'être chez soi », typique d'une maison italienne.L'utilisation de matériaux différents et l'alternance d'ombre et de lumière sont mises en valeur par la présence de meubles Cassina « Made in Italy ».Les showrooms Lancia se présentent comme des salons élégants et accueillants, dans un style résolument italien.Les voitures sont exposées au centre, telles les sculptures d'un salon.L'ensemble de l'environnement est rehaussé par la lumière naturelle qui pénètre par de grandes baies vitrées.Le client peut configurer la voiture souhaitée à l'aide d'une tablette et avec l'assistance d'un expert Lancia dédié.Le showroom est complété par des espaces dédiés à la livraison des véhicules et aux services après-vente.