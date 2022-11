Mini, Volvo et BMW sont les marques automobiles préférées des concessionnaires en 2022

Chaque année, Mobilians, anciennement le CNPA (Conseil National des Professions de l'Automobile), mesureA l'occasion de la vingt septième édition de l'étude, un panel représentatif de 368 responsables de concessions représentant 28 marques automobiles a répondu à l'étude. Les responsables de concessions de chaque marque notent le constructeur qu'il représente sur 30 critères.La Cote d'Amour des constructeurs permet aux concessionnaires automobiles d'apprécier la qualité ainsi que l'attractivité des produits et des services qui caractérisent l'activité des constructeurs qu'ils représentent.Les 30 critères sont divisés en six grandes catégories impactant directement sur la rentabilité de la concession : vente de véhicules neufs, vente de véhicules d'occasion, activité de réparateur agréé, vente de pièces détachées, portage financier des stocks par le constructeur et le marketing et la publicité. Ils portent sur l'attrait de la gamme des constructeurs et des conditions de commercialisation des voitures neuves , la qualité des véhicules neufs, l'efficacité des outils marketing de promotion et de publicité, l'efficacité des outils de financement, le négoce des véhicules d'occasion, le développement de l'après-vente, la politique des constructeurs automobiles dans le domaine des pièces de rechange et la rémunération des réseaux automobiles.Enfin, il est proposé aux distributeurs d'attribuer, en toute subjectivité, une note sur 10 à leur marque.Les réponses sont traitées anonymement afin que les nombreux responsables de concessions interrogés expriment librement leur ressenti sur la qualité de la relation professionnelle qu'ils entretiennent avec leurs marques.Constamment dans le rôle des jugés, les concessionnaires profitent chaque année de la « Cote d'Amour des Constructeurs » organisée par le CNPA pour inverser la tendance et noter les jurés.Laest la seule enquête où les distributeurs automobiles peuvent s'exprimer en toute liberté, sous couvert d'anonymat, sur leur relation avec leurs fournisseurs.La note globale de Mini atteint 6,98/10 pour une note moyenne à 5,30/10.La note moyenne du secteur est passée de 5,18/10 l'an dernier à 5,30 cette année.Volvo est à 6,75/10 et BMW est à 6,67/10.1. Mini: 6,98/102. Volvo: 6,75/103. BMW: 6,67/101. Toyota 2. Renault 3. Suzuki 1. Mini2. Volvo3. BMW1. Mini: 6,982. Volvo: 6,753. BMW: 6,674. Toyota: 6,615. Renault: 6,476. Suzuki: 6,377. Dacia : 6,288. Kia : 5,949. Skoda : 5,7610. Mercedes : 5,7411. Nissan : 5,5312. Volkswagen : 5,4213. Seat/Cupra: 5,3314. Audi : 5,1115. Hyundai : 5,0516. Peugeot : 5,0217. Mitsubishi : 4,9718. Honda : 4,9519. Ford : 4,8720. Opel : 4,8421. MG: 4,8122. Mazda : 4,6723. Fiat : 4,6624. Jeep : 4,0825. Citroën : 4,0626. DS : 3,9327. Jaguar/Land Rover: 3,9228. Alfa Romeo : 3,70Méthodologie de la Cote d»Amour des Constructeurs : L'étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 368 responsables de concessions (PDG, DG, responsables de plaque et directeurs de site) interrogés par internet et téléphone. Sont exclus de l'enquête les réseaux propres, MRA et agents...L'enquête terrain, conduite par Mobilians et ses partenaires Leads Machine et Auto Infos, a été réalisée du 02 juin 2022 au 02 octobre 2022. 632 réponses ont été obtenues.