L'achat d'un véhicule d'occasion entièrement en ligne chez Hyundai

lance en France un, l'acheteur peut gérer l'achat d'une voiture d'occasion à distance dans son intégralité.Le parcours client d'achat d'un véhicule d'occasion en ligne passe par laaccessible depuis le site internet du constructeur coréen.Hyundai est le premier constructeur à proposer un parcours client d'achat d'un véhicule d'occasion en ligne.La plateforme Hyundai Promise regroupeLe cheminement s'effectue en. A tout instant, l'acheteur du véhicule d'occasion peut rentrer en contact avec le concessionnaire concerné.Les six étapes :1. La recherche d'un véhicule d'occasion (différents critères de tri proposés) parmi plus de 1 000 véhicules toutes marques labellisés Hyundai Promise.Chaque fiche véhicule présente toutes les caractéristiques du modèle d'occasion et un minimum de 10 photos L'adresse et les coordonnées du distributeur concerné sont indiquées.2. L'estimation de la reprise du véhicule de l'acheteur et une première estimation d'une solution de financement personnalisée (crédit, LOA).3. La réservation du véhicule d'occasion (avec une caution de 99 euros via un module de paiement sécurisé Stripe, remboursée après validation du financement) et choix du mode de livraison.La livraison peut se faire à domicile (payant) via PopValet ou chez le distributeur Hyundai propriétaire du véhicule d'occasion.4. La signature du bon de commande5. Le paiement des frais d'immatriculation et le téléchargement du certificat provisoire d'Immatriculation.6. Le paiement des éventuels frais de livraison et le choix du créneau de livraison, à domicile ou chez le concessionnaire.Le véhicule d'occasion est un axe majeur de développement pour la marque Hyundai et son réseau de distribution en France.