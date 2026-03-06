La technologie hybride X Hybrid de Lotus de 952 ch repose sur une architecture 900V

Lotus dévoile une nouvelle technologie hybride haute performance baptisée X Hybrid. Le système X Hybrid de Lotus est capable de délivrer une puissance de 952 ch, associée à une autonomie combinée dépassant 1 200 km et jusqu'à 350 km d'autonomie en mode électrique.



La technologie hybride X Hybrid haute performance fera son apparition sur la Lotus Eletre X au quatrième trimestre 2026.



Le système X Hybrid a effectué sa première apparition mondiale en Chine sur le SUV Lotus For Me destiné au marché chinois.



La plateforme Lotus X Hybrid a été conçue pour offrir l'immédiateté d'un véhicule électrique, associés aux capacités longue distance d'un groupe motopropulseur hybride. Elle bascule de façon transparente entre le mode électrique, hybride en série et hybride en parallèle, garantissant ainsi des performances optimales, une efficience maximale et une autonomie étendue.



La technologie X Hybrid repose sur quatre piliers fondamentaux : technologie de nouvelle génération, puissance supérieure, recharge extrême, autonomie étendue.



1) Technologie de nouvelle génération



Un générateur hybride de 150 kW au service d'une performance continue



Au cœur du système X Hybrid de Lotus se trouve un générateur de 150 kW capable de produire jusqu'à environ 25 kWh par heure dans des conditions optimales. Il peut recharger la batterie en cours de route, maintenir le niveau de charge en phase de croisière et répondre instantanément aux demandes de puissance, garantissant ainsi une performance constante lors des longs trajets.



Le groupe motopropulseur multi-mode, à vocation électrique, propose six scénarios de fonctionnement qui s'adaptent à la vitesse, à l'état de charge (SOC) et aux sollicitations du conducteur :



- BEV AWD : transmission intégrale en mode électrique

- Parallel AWD : transmission intégrale en mode parallèle, optimisant la motricité et l'efficience

- Idle charging : recharge au ralenti, permettant de restaurer l'énergie sans sollicitation dynamique

- Series discharging : décharge en mode série, privilégiant l'usage de la batterie pour une conduite électrique fluide

- Series power generation : génération de puissance en mode série, où le générateur alimente directement la batterie pour maximiser l'autonomie

- Parallel power generation : génération de puissance en mode parallèle, combinant moteur thermique et électrique pour un apport énergétique optimal



Le système bascule entre le mode électrique, l'hybride en série (range extender) et l'hybride parallèle (hybride), garantissant une efficience optimale, une réactivité immédiate et une facilité d'usage dans toutes les situations de conduite.



L'architecture haute tension 900V offre des capacités extrêmes de charge / décharge et des performances à haute vitesse.



La gestion thermique avancée est conçue pour préserver une performance stable même dans des conditions de température extrêmes.



2) Puissance supérieure



Le système bi-moteur PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) développe une puissance de 952 ch.



La plateforme de référence est équipée de moteurs PMSM à l'avant et à l'arrière, offrant une puissance combinée pouvant atteindre 952 ch (700 kW) et un couple de 935 Nm, permettant un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Avec un état de charge avoisinant les 20%, le système bi-moteur peut délivrer jusqu'à environ 550 kW, répondant aux scénarios les plus exigeants, tels que les dépassements sur routes de montagne.



3) Recharge extrême



Grâce à son architecture 900V / 6C, la plateforme permet une recharge ultra-rapide en courant continu (DC) de 20 à 80 % en 9 minutes environ. Celle-ci est complétée par quatre niveaux de freinage régénératif permettant de récupérer de l'énergie lors de la conduite quotidienne. Les temps de charge réels dépendent des capacités de la borne, de la température et de l'état de charge initial.



4) Autonomie étendue



En complémentarité, la batterie haute tension et le réservoir de carburant permettent de libérer une autonomie combinée largement supérieure à 1 200 km. L'autonomie en mode électrique atteint environ 350 km, permettant d'effectuer la majorité des trajets quotidiens en tout-électrique. Le système hybride repose sur une batterie de 70 kWh et un réservoir de carburant de 52 litres.



Mr. Qingfeng Feng, Chief Executive Officer (CEO) de Lotus Tech, a déclaré : « Avec For Me, nous démontrons que la haute technologie doit servir le conducteur et non le remplacer. La finalité étant d'offrir une performance constante, un contrôle absolu et une sécurité réelle en toutes circonstances, afin que les utilisateurs puissent savourer le plaisir de conduire tout en ayant la certitude de protéger ce qui compte le plus. Pour citer la célèbre campagne Pirelli : "Sans maîtrise, la puissance n'est rien". C'est pourquoi notre modèle hybride à vocation électrique associe des chiffres dignes d'une supercar (jusqu'à 952 ch et un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes) à une architecture 900V, une recharge rapide de 20 à 80 % en 9 minutes environ et un générateur de 150 kW (offrant près de 400 km de liberté 100% électrique et plus de 1 400 km d'autonomie combinée). Le résultat : des performances exceptionnelles sans angoisse d'autonomie, à chaque trajet, au quotidien. » (Les chiffres d'autonomie se rapportent au modèle Lotus For Me réservé exclusivement au marché chinois).