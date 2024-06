133 053 points de recharge électrique ouverts au public en France (05/2024)

Au 31 mai 2024, la France comptabilisaitLes 133 053 points de recharge sont répartis dans 43 441 stations de recharge.Les points de recharge ouverts au public sont principalement déployés dans des commerces (43 % des points de recharge - 56 926 bornes).46 404 bornes sont implantées sur les parkings payants (35 % des points de recharge). Rappelons que les bornes installées dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.Près de 22 676 bornes (17 % des points de recharge) sont installées en voirie ou sur des sites publics.6 416 bornes sont déployées dans des entreprises (5 % des points de recharge).La France compte 197 points de recharge pour 100 000 habitants.En avril 2024, 1 point de recharge comptabilisait en moyenne 15,7 sessions de recharge sur le mois.80% des points de recharge ouverts au public en France délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 4% une puissance comprise entre 22 et 50 kW, et enfin 16 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW.La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 109 020 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 22 098 points de recharge délivrant du courant continu (DC).Les points de recharge lents (AC monophasé d'une puissance inférieure à 7,4 kW) représentent 33 % du réseau de recharge en France (43 482 points de recharge).La part de points de recharge rapide (DC) reste basse (11 813 points de recharge de 150 kW et plus) malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs effectuant des longs trajets sur voies rapides ou sur autoroutes.inférieur à 7,4 kW: 33 % (43 482 points de recharge)de 7,4 kW à 22 kW: 48 % (62 957 points de recharge)plus de 22 kW: 2 % (2 581 points de recharge)inférieur à 50 kW: 2 % (2 574 points de recharge)de 50 kW à 150 kW: 6 % (7 771 points de recharge)de 150 kW à 350 kW: 4 % (5 674 points de recharge)plus de 350 kW: 5 % (6 139 points de recharge)AC: 79 pourcent du tempsDC < 150 kW: 73 pourcent du tempsDC >= 150 kW: 72 pourcent du tempsLes régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 31 mai 2024.L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 22 807 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 15 525 points de recharge et l'Occitanie (12 938 points de recharge). Cumulées, ces trois régions représentent 39 % des points de recharge publics.Arrivent ensuite la Nouvelle-Aquitaine (12 622 points de recharge), le Grand Est (12 363 points de recharge), les Hauts de France (12 803 points de recharge) et la région Provence Alpes Côte d'Azur (12 048 points de recharge).Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.Selon François Gatineau, Président du cabinet de conseil Mobileese, il y avait environ 600 000 à 700 000 points de recharge au total en septembre 2023, dont 110 000 sont publiques.: données au 31 mai 2024 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault ).