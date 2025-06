Une station de recharge permettant de recharger un véhicule électrique avec de l'énergie solaire

Le spécialiste des bornes de recharge ultra-rapides Electra lance une station de recharge qui permet deLa station de recharge Electra Solar est capable deLa production d'énergie solaire intégrée repose sur des panneaux photovoltaïques de 100 à 500 m²installés sur des parkings commerciaux ou périurbains, connectées directement aux stations de recharge.L'énergie excédentaire est stockée localement sur une batterie pour alimenter la recharge la nuit ou en cas de pic de demande.Une plateforme logicielle propriétaire « made by Electra » orchestre en temps réel la production, le stockage et la distribution de l'énergie solaire.Cette architecture énergétique permet à chaque station de recharge Electra Solar d'atteindre, selon Electra, jusqu'à 50 % d'autonomie énergétique.La plateforme logicielle propriétaire connecte en temps réel panneaux solaires, batteries de stockage et bornes de recharge.Son architecture modulaire et interopérable permet un déploiement rapide.Electra vise une montée en puissance rapide, avec un déploiement prioritaire en France, en Italie et en Espagne.Les premières stations pilotes seront installées dans le sud de la France, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie.Le déploiement en France sera facilité par la loi APER qui impose l'installation de panneaux solaires sur les parkings de plus de 1 500 m².Selon Aurélien de Meaux, CEO d'Electra : « Avec Electra Solar, on entre dans une nouvelle phase : celle d'une recharge vraiment locale, propre, et pilotée intelligemment. On pose les fondations d'un modèle énergétique résilient, pensé pour les défis industriels et climatiques de demain. »