Le classement 2024 des meilleurs réseaux de recharge en France en termes de fiabilité des infrastructures

Chargemap, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques , dévoile le classement 2024 desCe classement repose sur une analyse des retours d'expérience de plus de 132 000 utilisateurs uniques, avec un total de 460 000 notes collectées sur la plateforme Chargemap en 2024.La fiabilité des bornes de recharge est un critère clé pour garantir une expérience de recharge sans stress pour les conducteurs de voitures électriques Cela passe par la simplicité d'utilisation, le lancement de la recharge, le rapport puissance délivrée / puissance attendue, l'état de la borne et des câbles, etc.Tesla Superchargers se hisse à la première place, salué pour la fiabilité de ses bornes.Fastned occupe la deuxième position grâce à un service de recharge rapide et constant, tandis qu'Electra se distingue par la robustesse et la performance de ses infrastructures.1. Tesla Superchargers2. Fastned3. Electra4. Carrefour Energies by Allego5. Driveco6. e-Vadea7. Bump-Charge8. Ionity9. R310. Powerdot: ChargemapMéthodologie: Les classements des meilleurs réseaux en France ont été établis sur les 460 000 avis laissés par les utilisateurs de Chargemap sur les différents réseaux de recharge, du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus. Pour éviter les écarts statistiques trop importants et garantir une note moyenne cohérente, le classement se base sur un minimum de 1 000 notes recueillies sur cette période pour un réseau de recharge en France. Les critères prennent en compte l'expérience globale de la recharge, mais mettent également l'accent sur la fiabilité du matériel et le rapport qualité/prix.Photo 2480315 de Chad Russell de Pexels