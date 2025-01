Le classement 2024 des meilleurs réseaux de recharge comptant au maximum 30 stations de recharge en France

Chargemap, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques , dévoile le classement 2024Ce classement repose sur une analyse des retours d'expérience de plus de 132 000 utilisateurs uniques, avec un total de 460 000 notes collectées sur la plateforme Chargemap en 2024.Le classement met en lumière des réseaux de recharge comptant au maximum 30 stations de recharge en France. Certains nouveaux acteurs commencent à se faire un nom sur le marché français de la recharge. Mobilize réalise une entrée remarquée en tête du classement, suivi de Le Plein et e-Vadea, qui poursuivent leur expansion rapide dans plusieurs régions de France.1. Mobilize2. Le Plein3. e-Vadea4. Territoire d'Energie 905. Zunder6. Sorel Energies7. MEA Energies8. BeCharge9. Nexteneo10. QoWatt: Chargemap: Le classement des meilleurs réseaux émergents en France a été établi à partir des 460 000 avis laissés par les utilisateurs de Chargemap sur les différents réseaux de recharge, du 1er janvier au 31 décembre 2024 inclus. Afin d'éviter des écarts statistiques trop importants et de garantir une note moyenne cohérente, ce classement repose sur un minimum de 100 notes recueillies sur cette période pour un réseau de recharge "émergent" en France, comptant au maximum 30 stations de recharge en France. Ce critère prend en compte l'expérience globale de la recharge.Photo 17000830 de Vitali Adutskevich de Pexels