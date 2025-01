Un simulateur de réseau pour reproduire les différents réseaux électriques mondiaux

Audi simule tous les réseaux électriques mondiaux pour tester la recharge des véhicules électriques

L»peut bien sortir de n»importe quelle prise électrique, mais si l»on regarde les différentes prises, nous sommes vite rappelés par le fait que toutes les électricités ne sont les mêmes. Cela s»explique par le fait que les réseaux électriques peuvent différer dans leur configuration, voltages, et fréquences.Si un appareil est désigné pour un voltage de 120 volts et 60 hertz, comme la norme Nord-Américaine, alors ce même appareil ne peut opérer sur une prise 230 volts et 50 hertz comme standardisé en Europe.Que ce soit avec 110 ou 230 volts, 50 ou 60 hertz, chez Audi à Ingolstadt, lespeuvent être rechargées comme si elles étaient en Chine, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays autour du globe.Le Centre de Recherche sur la recharge électrique au site d‘Ingolstadt permet à l»équipe de Développement Technique deAudi dans des conditions typiques correspondant aux différentes régions du monde.Les résultats sont directement incorporés dans le Recherche &Développement du véhicule électrique . Le conducteur bénéficie ainsi de la meilleure expérience de charge, peu importe où il se trouve dans le monde.Audi est l»un des premiers constructeurs automobile qui opère avec un simulateur de réseau électrique de charge à réglage flexible.Le simulateur est la pièce centrale de la division Développement Technique du centre de test de charge électrique, qui comprend des stations de charge de différents constructeurs et de différents pays. La simulation du réseau électrique rend possible l»utilisation des stations de charge de pays non-membre de l»Union Européenne avec le voltage nécessaire et le réseau électrique adéquat. Cela permet à Audi de conduire des tests de terrain qui répliquent les conditions trouvées dans les différentes régions autour du monde.Le simulateur flexible de 500 kW a été développé par Bosch Rexroth en collaboration avec leur entreprise partenaire Schmidbaur pour Audi. Le système peut délivrer un voltage entre 100 et 540 volts et une fréquence entre 40 et 65 hertz. Il supporte les réseaux monophasés, biphasés et triphasés ainsi que le fonctionnement en phase séparée.Dans les locaux de leurs propres usines, les ingénieurs d»Audi utilisent le centre de charge électrique avec leur simulateur de réseau électrique dans le but d»acquérir une meilleure compréhension sur le comment les voitures électriques chargent et interagissent avec les stations de charge. Ensuite, ils appliquent les connaissances acquises pour adapter le logiciel du véhicule aux bornes de charge communément utilisées dans le monde. Ce process de test réduit le besoin de tester directement la recharge électrique dans les conditions locales aux quatre coins du globe.“Avec le simulateur de réseau, nous pouvons tester si nos modèles peuvent se charger avec succès avec des stations de charge aux E-U ou en Chine, par exemple“ explique le Chef de Projet Daniel Ettinger.