Des logiciels permettent de partager une même borne de recharge dans les immeubles tout en payant individuellement

La(AC), la solution la plus courante et la plus abordable pour les immeubles, bénéficie de coûts d 'installation généralement peu élevés, ce qui permet de minimiser l'investissement initial.Pourtant, malgré la demande croissante pour les véhicules électriques Au 31 mars 2024, la France comptait 28 673 immeubles qui ont validé, dès à présent, le déploiement d'une infrastructure collective (11 % des bâtiments collectifs), alors que seulement 8 383 immeubles avaient déjà déployé une infrastructure de recharge (3,11 %).Par ailleurs, 15 996 points de recharge individuels en résidentiel collectif ont été déployés.Les dernières solutions de ChargePoint rendentCelles-ci comprennent des chargeurs plus abordables, des logiciels permettant d'optimiser la gestion de l'énergie et des moyens"ChargePoint vise à faciliter l'adoption des véhicules électriques en permettant la recharge dans les immeubles, un obstacle majeur à l' achat d'un véhicule électrique ", a déclaré Joe Gorman, Vice-Président de ChargePoint Europe.Les solutions ChargePoint permettent l'et le. Le logiciel peut être configuré pour permettre le paiement direct par l'utilisateur, qui est ensuite collecté et distribué par ChargePoint, déchargeant ainsi le gestionnaire de l'immeuble.Plusieurs résidents peuventtout en payant individuellement, à des tarifs fixés par le syndic de copropriété ou le propriétaire.Grâce aux capacités de partage de puissance des bornes de recharge ChargePoint, les gestionnaires de sites peuvent ajouter des stations supplémentaires sans surcharger le service électrique du site, permettant ainsi à davantage de véhicules de se recharger sans avoir recours à des rénovations coûteuses du bâtiment.