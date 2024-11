Les tendances qui renforceront le développement de l'industrie de la recharge électrique

ChargePoint, l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge en réseau pour véhicules électriques annonce les tendances et technologies qu'il considère comme moteurs de la croissance de la recharge des véhicules électriques.ChargePoint opère sur tous les segments de marché et toutes les catégories de véhicules électriques."Le secteur de la recharge évoque fréquemment les enjeux actuels, sans toutefois aborder en profondeur les perspectives futures", a souligné Rick Wilmer, CEO de ChargePoint. "ChargePoint demeure résolument tourné vers les opportunités à venir. Des innovations autrefois considérées comme futuristes sont sur le point de se matérialiser, et nous sommes impatients de partager les tendances et les technologies qui, selon nous, transformeront radicalement le paysage de la recharge de véhicules électriques."sur le marché grâce à des produits et des fonctionnalités de nouvelle génération.Les plus grandes avancées technologiques résident danset qui, à leur tour, révolutionneront le matériel qu'ils contrôlent.Parallèlement,("Véhicule-vers-toutes-infrastructures).ChargePoint prévoit que ces progrès redéfiniront l'économie de la recharge à domicile et dans les espaces publics, tout en contribuant souvent à équilibrer le réseau électrique. Les constructeurs automobiles ont compris qu'ils devaient pleinement s'investir dans la recharge électrique pour stimuler leurs ventes. La nouvelle génération de véhicules électriques arrive avec des fonctionnalités qui lèvent les obstacles à l'adoption des véhicules électriques, tels qu'uneet une architecture depour permettre une recharge plus rapide.Les logiciels sont devenus un élément crucial de toute solution de recharge pour véhicules électriques. Parmi les exemples figurent la visibilité en temps réel des chargeurs pour les réseaux, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la fiabilité des chargeurs et le partage de puissance pour optimiser l'efficacité de la charge. Cela souligne la valeur que les logiciels apportent au-delà du simple réseautage des chargeurs. À l'instar des "software defined vehicles" (SDV), l'écosystème qui les alimente évolue rapidement vers un modèle de "software defined charging", (recharge définie par logiciel), où le succès se mesure dans le cloud plutôt que sur le terrain.En matière de matériel,, tout en offrant des fonctionnalités accrues. Lorsque la recharge véhicule-à-domicile (V2H) est souhaitée, le passage au courant continu constituera la solution optimale. Le courant continu permettra d'intégrer plus efficacement les capacités V2H, telles que l'intégration solaire et l'utilisation du véhicule comme source d'alimentation de secours.Étant donné que les avancées technologiques en matière de recharge en courant alternatif ont atteint leurs limites,, ce qui stimulera le déploiement d'infrastructures de charge.ChargePoint prévoit, en fonction des types d'entreprises proposant la recharge et de la capacité du réseau électrique disponible dans leurs installations. Par exemple, un magasin de proximité pourrait offrir une recharge à 50 kW, un supermarché à 200 kW, et un centre de voyage dédié à 400 kW.Les fournisseurs de recharge bénéficieront de solutions de recharge en courant continu plus abordables, qui, associées aux capacités véhicule-à-réseau (V2X), joueront un rôle crucial en tant que ressource pour le réseau électrique.Pour les constructeurs automobiles qui ont investi massivement dans des véhicules électriques, l'expérience de recharge n'est plus un aspect secondaire. Les véhicules électriques de deuxième génération surmontent les obstacles précédents à l'adoption tout en proposant les fonctionnalités que les conducteurs de véhicules électriques recherchent. Selon ChargePoint, les capacités énergétiques bidirectionnelles, encore en développement, deviendront rapidement la norme. Les progrès réalisés dans la technologie des batteries de véhicules électriques réduiront leurs coûts et leur poids, tout en augmentant les vitesses de charge qu'elles peuvent supporter. ChargePoint prévoit que les, car il n'existe pas de cas d'utilisation pratique pour une charge plus rapide.En conclusion, les entreprises de recharge et les constructeurs de véhicules électriques se sont efforcés de surmonter les obstacles liés à la technologie de première génération, et de nombreuses améliorations sont désormais disponibles. Par la suite, l'industrie peut passer d'une concentration sur les fonctionnalités essentielles à l'abordabilité, la fiabilité et les caractéristiques recherchées.: ChargePoint