Une architecture de véhicule électrique à 1 000 V correspond à la vitesse de recharge d'une voiture à essence

Le problème de la voiture électrique , ce n'est pas son autonomie,La nouvelle plate-forme pour véhicules électriques du constructeur chinois Byd promet de mettre fin à l'angoisse de la recharge enBaptisée Super e-Platform, la nouvelle architecture de Byd introduit un certain nombre de technologies de rupture qui établissent des records dans l'écosystème mondial des véhicules électriques produits en série.Les principaux composants électriques de la Super e-Platform de Byd (moteur, commande électronique et batterie) ont été améliorés de manière significative par rapport aux configurations existantes.La plateforme Byd atteint une puissance de charge d'un mégawatt (1 000 kW), soit la vitesse de charge maximale la plus élevée pour un véhicule électrique de série.Pratiquement, cela signifie que la Super e-Platform de Byd peut ajouter deux kilomètres d'autonomie par seconde lors d'une recharge.L'architecture Byd se caractérise par un, capable de, permettant d'atteindre uneWang Chuanfu, président du groupe Byd, a déclaré que la nouvelle technologie contribuerait à éliminer le principal « point faible » des utilisateurs de véhicules électriques. Il a commenté : « Pour éliminer complètement l'anxiété des utilisateurs face à la charge, notre objectif est de rendre la charge des véhicules électriques aussi rapide que le ravitaillement d'une voiture à essence , afin d'atteindre la « parité pétrole-électricité » en termes de vitesse de charge ».Pour que cette parité soit réalisée, le. La plateforme de voiture de tourisme Super e-Platform est dotée d'une « architecture haute tension de l'ordre du kilovolt », qui permet une capacité de l'ordre du kilovolt pour la batterie, le moteur, l'alimentation électrique et la climatisation.La Super e-Platform présente également la « Flash Charging Battery » de Byd, qui comporte un canal ionique ultrarapide entre l'anode et la cathode de la batterie pour unet unPour soutenir ces taux, Byd a développé et produit en masse uneavec une, avec la tension nominale la plus élevée à ce jour. C'est la première puce de puissance en SiC produite en masse dans l'industrie.La technologie de charge ultra-rapide de Byd nécessite des stations de charge pouvant fonctionner à pleine capacité. Byd a mis au point un système de borne de recharge éclair mégawatt entièrement refroidi par liquide capable de fournir uneByd prévoit de construire plus de 4 000 stations de recharge éclair de mégawatts dans toute la Chine.Outre ses propres stations, Byd a mis au point une nouvelle technologie de « charge à deux pistolets » qui permet de transformer instantanément les chargeurs rapides en chargeurs ultra-rapides et les superchargeurs en chargeurs flash. Cette technologie de « boost intelligent » garantit la compatibilité avec les stations de recharge publiques, ce qui permet une recharge pratique dans une grande variété d'endroits.Byd estime que cette interaction avec l'infrastructure existante, combinée aux bornes de recharge flash et à la Super e-Platform, redéfinit la mobilité électrique et renforce le leadership mondial de la Chine en matière de technologie d'électrification.La Super e-Platform de Byd et l'architecture du véhicule à 1 000 V ouvrent une nouvelle ère où recharger une voiture électrique à l'électricité est aussi rapide qu'avec du carburant grâce à la recharge éclair par Megawatt.Les modèles Han L et Tang L, commercialisés en Chine, reposent sur la Super e-Platform de Byd.