La fonctionnalité Autocharge permet la recharge sans badge ni application mobile

Powerdot, un réseau de recharge rapide, et Chargemap, une plateforme de mobilité pour conducteurs de véhicules électriques , lancent laauprès des 2,5 millions de membres de la plateforme Chargemap afin de simplifier drastiquement l'expérience de recharge des véhicules électriques.: la recharge démarre automatiquement dès que le câble est branché, sans action supplémentaire de la part du conducteur.L'expérience de recharge en voiture électrique devient. Il suffit, dans l'application Chargemap : toutes les recharges suivantes sont lancées, sans aucune autre action que celle de brancher sa voiture électrique, sur l'ensemble du réseau de bornes rapides de Powerdot.- Faciliter drastiquement le processus de paiement : la fonctionnalité permet de facturer les conducteurs, sans qu'ils aient besoin d'entrer leurs informations de paiement manuellement, de sortir un badge, une carte de crédit ou un smartphone. En s'affranchissant de l'utilisation d'une carte ou un système de paiement séparé, l'expérience de recharge est considérablement simplifiée.- Améliorer l'efficacité et l'expérience utilisateur : en simplifiant le processus de charge et en réduisant le temps consacré par l'utilisateur à chaque session, la fonctionnalité simplifie au maximum l'expérience et rend leur temps aux électro-mobilistes.La fonctionnalité Autocharge existait déjà chez d'autres opérateurs, mais uniquement dans un écosystème fermé à très petite échelle (uniquement accessible aux clients de l'opérateur en question).Powerdot devient le premier opérateur à rendre la fonctionnalité Autocharge accessible via une application tierce, en l'occurrence l'application Chargemap (leader en Europe).« Depuis l'origine, notre mission est de rendre la recharge aussi simple que de recharger son smartphone. Le lancement de l'Autocharge via Chargemap concrétise cet objectif. Cette innovation constitue une véritable révolution puisque Autocharge devient accessible, pour la première fois, à très grande échelle, avec les 2,5 millions de membres Chargemap sur le plus large réseau de recharge rapide de France. C'est un pas de géant pour démocratiser la recharge rapide pour tous les Français, dans tous les territoires : l'expérience de recharge devient meilleure que faire son plein d'essence. », explique Matthieu Dischamps, Directeur Général de Powerdot France.« La priorité de Chargemap est depuis toujours d'offrir la meilleure expérience possible aux conducteurs de véhicules électriques » ajoute Tiphanie Meyer, Directrice Marketing de Chargemap. « Grâce à l'Autocharge, développée en partenariat avec Powerdot, nous révolutionnons la recharge électrique. Ce n'est plus un processus complexe, mais un geste simple et instinctif, comme brancher son smartphone. En éliminant toute contrainte de démarrage et de paiement, cette innovation redéfinit l'expérience utilisateur et marque un tournant décisif dans la démocratisation de la mobilité électrique. Une avancée décisive non seulement pour nos 2,5 millions de membres, mais pour tous les électro-mobilistes en Europe. Désormais, la recharge devient plus rapide, plus fluide et plus accessible. »La fonctionnalité de l'Autocharge est disponible pour toutes les voitures dotés d'un connecteur CCS (compatibilité à vérifier directement dans l'application Chargemap). Le processus d'activation est simple :Brancher le câble CCS d'une borne Powerdot à la voitureDémarrer la session avec le Chargemap Pass ou directement dans l'applicationLorsque la session commence, vérifier ses notifications ou e-mailsCliquer sur « Activer l'Autocharge »Sélectionner la voiture électrique pour laquelle il convient d'activer l'Autocharge et valider les conditionsA la recharge suivante, il suffit de brancher le câble CCS à la voiture électrique pour que la session démarre automatiquement.Photo industrie-recharger-charger-vehicule-9800009 de Kindel Media de Pexels