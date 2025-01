Le classement 2024 des meilleurs réseaux de recharge en France en termes d'expérience de recharge

Chargemap, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques , dévoileCe classement repose sur une analyse des retours d'expérience de plus de 132 000 utilisateurs uniques, avec un total de 460 000 notes collectées sur la plateforme Chargemap en 2024.Le réseaudevance le réseauen France en terme d'expérience de recharge.Ces réseaux se démarquent par leur engagement à offrir une expérience de recharge optimale aux conducteurs de véhicules électriques à travers l'Europe.Le réseau Fastned est reconnu pour ses bornes de recharge ultra-rapides et sa fiabilité.Le réseause positionne en troisième place grâce à des infrastructures modernes et une attention portée à la qualité du service1. Tesla Superchargers2. Fastned3. Electra4. Carrefour Energies by Allego5. Driveco6. R37. Bump-Charge8. Ionity9. e-Vadea10. Powerdot: Chargemap: Les classements des meilleurs réseaux en France ont été établis sur les 460 000 avis laissés par les utilisateurs de Chargemap sur les différents réseaux de recharge, du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus. Pour éviter les écarts statistiques trop importants et garantir une note moyenne cohérente, le classement se base sur un minimum de 1 000 notes recueillies sur cette période pour un réseau de recharge en France. Les critères prennent en compte l'expérience globale de la recharge, mais mettent également l'accent sur la fiabilité du matériel et le rapport qualité/prix.Photo de Kindel Media de Pexels