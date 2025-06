4,26 % des immeubles existants équipés d'une infrastructure collective de recharge électrique au premier trimestre 2025

Un Français sur deux vit en immeuble collectif en France.Dans 86 % des cas, la recharge d'un véhicule électrique s'effectue au domicile (enquête Enedis BVA, 2024).L'équipement des parkings du secteur résidentiel collectif pour la recharge électrique est donc un enjeu majeur pour le développement de la mobilité électrique.Le champ d'application considéré par ce baromètre regroupe les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, et les copropriétés, neufs et existants, disposant d'un parking.Le nombre total d'immeubles collectifs disposant d'un parking est estimé à 269 000 (Source : Cerema).Nombre de points de recharge installés dans le résidentiel collectif : 30 303Nombre d'immeubles qui ont validé le déploiement d'une infrastructure collective de recharge : 35 072 (soit 13.03 % de l'ensemble des immeubles existants)Nombre d'immeubles qui sont déjà équipés d'une infrastructure collective de recharge : 11 465 (soit 4,26 % des immeubles existants)Les indicateurs figurant dans ce baromètre ont été collectés par :- l'Afor, regroupant 99,6 % des immeubles en copropriété adressés par les opérateurs en France.- Enedis, gestionnaire de réseau de distribution (GRD) d'électricité disponible sur 95 % du territoire.- les entreprises locales de distribution (ELD), représentées par l'Union Nationale des Entreprises Locales d'Electricité et de Gaz (UNELEG) et les Entreprises Locales d'Energies (ELE). Les données des ELD sont remontées avec une fréquence semestrielle.- Advenir, programme CEE piloté par l'Avere-France pour accompagner le financement des points de recharge en France.: Baromètre des infrastructures de recharge en résidentiel collectif - Avere-France - Premier trimestre 2025 -Photo chargement-de-voiture-blanche-3846205 de Rathaphon Nanthapreecha sur Pexels