Le réseau de recharge Mobilize Fast Charge capitalise sur l'implantation des concessions Renault

« L'électrification transforme la chaîne de valeur des constructeurs automobiles . Aujourd'hui, notre rôle va au-delà des véhicules, et la génération de revenus récurrents est devenue essentielle pour investir dans l'avenir de l'industrie. Mobilize Fast Charge est un des piliers de Mobilize pour atteindre cet objectif. », déclare Gianluca De Ficchy, CEO de Mobilize.Les stations Mobilize Fast Charge sont stratégiquement situées pour renforcer le maillage territorial, en capitalisant d'abord sur lesPour faciliter les déplacements longue distance et développer les infrastructures de recharge, Mobilize, en collaboration avec le réseau de concessionnaires Renault, déploie des stations de recharge ultra-rapide accessibles à tous les conducteurs de véhicules électriques Les stations de recharge délivrent une, permettant dePour simplifier la recharge, les bornes sont compatibles avec le service. Le système permet de démarrer la recharge automatiquement dès que l'utilisateur branche son véhicule équipé de cette fonctionnalité, sans avoir besoin de présenter un badge ou une carte de paiement.Depuis le début de l'année 2023, Mobilize a ouvert progressivement 25 stations de recharge électrique en France, avec pour objectif d'en construire une centaine dans l'Hexagone d'ici la fin de l'année 2025.Les bornes affichent un taux de disponibilité de plus de 99%, avec une maintenance assurée 24h/24, 7j/7 pour garantir une qualité de service optimale.Mobilize poursuit le développement de son réseau de recharge au-delà des frontières françaises. A partir du deuxième semestre 2025, Mobilize entend étendre progressivement son réseau de recharge en Belgique, en Espagne et en Italie avec le réseau de recharge ultra-rapide Free to X (filiale d'Autostrade per l'Italia).« Dans le contexte d'électrification du parc automobile européen, nous sommes engagés dans une expansion ambitieuse de notre réseau de stations de recharge pour répondre aux besoins croissants d'infrastructures », complète Anne-Cécile Bonneville, directrice Fast Charge de Mobilize. Photos Mobilize Fin des droits 2030-03-03