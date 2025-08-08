L'utilisation d'un planificateur d'itinéraire et d'une application de recharge pour détecter les anomalies de guidage

12 juillet 2025 : un trajet autoroutier en voiture électrique de 870 km en France durant les vacances scolaires avec une attente variable aux bornes de recharge



Lorsque nous essayons des véhicules électriques, nous avons rarement l'opportunité de le faire sur des distances supérieures à 500 km, faute de temps disponible. Et lorsque nous le faisons dans le cadre d'une opération presse, la préparation de l'opération par le constructeur nous met à l'abri des imprévus du quotidien.



Nous allons partager le déroulé d'un long trajet de 870 km en véhicule électrique.



Le partage de l'expérience de conduite électrique est uniquement basé sur le déroulé réel du trajet autoroutier du 12 juillet 2025 entre Saint Cyprien (66 171) et La Celle Saint Cloud (78 170).



12 juillet - 10 heures 10 - Saint Cyprien



Batterie rechargée à 97%, nous voila sur la route du retour de vacances pour un trajet de 870 km entre Saint Cyprien (66 171) et La Celle Saint Cloud (78 170). Le trajet est essentiellement autoroutier.



Toutes les stations service sur l'autoroute disposent de bornes de recharge rapides.



Le planificateur de la Kia EV6 électrique de 229 ch (168 kW) à propulsion mise à disposition par la marque coréenne indique un trajet de 9 heures 24 avec quatre arrêts programmés pour recharger la batterie d'une capacité de 77 kWh. Cela nous donne une arrivée prévue à Saint Cyprien à 19 heures 34. L'autonomie électrique WLTP de la Kia EV6 de 229 ch (168 kW) à propulsion est de 528 km.



L'application Chargemap nous donne les informations suivantes :



Distance : 864 km

Durée : 9 heures 3

Recharge : 4 recharges pour une durée totale de 56 minutes

Coût (recharge) : 67,95 €



Elue voiture européenne de l'année 2022, la Kia EV6 repose sur une architecture 800 Volts avec une puissance de recharge maximale de 239 kW. Cela permet des recharges ultra-rapides sur les bornes débitant cette puissance.



Le trajet a été effectué le samedi 12 juillet 2025, durant les vacances scolaires en France. Le trajet s'est déroulé sous une température estivale comprise entre 28 et 31°C.



La circulation a été chargée pour rejoindre l'autoroute A9 à Perpignan. Les 8 premiers kilomètres nous ont pris 30 minutes. Le trajet de 33 km jusqu'à Perpignan a pris 1 heure 10.



Nous décidons de ne pas suivre la recommandation du planificateur et de retarder la recharge pour voir l'autonomie réelle de la voiture batterie pleine et faire coïncider la recharge avec la pause déjeuner.



Nous roulons en mode Eco, régulateur de vitesse adaptatif activé à 130 km/h.



Le planificateur nous fait sortir de l'autoroute pour rejoindre une station de recharge TotalEnergies. N'ayant pas lancé l'application Chargemap, nous suivons les indications fournies par le planificateur. La navigation est perdue (nous aussi). Nous tournons en rond et voyons l'autonomie diminuer sans trouver la station de recharge indiquée en dehors de l'autoroute. Après une quinzaine de minutes à reprendre les mêmes routes de campagne, nous décidons de changer de destination et mettons le cap sur Paris. La navigation est encore perdue et nous fait tourner en rond sans sembler capable de nous sortir de cette "impasse" avec une autonomie qui continue de diminuer malgré une conduite légère et l'arrêt de la climatisation (sous une température extérieure de 31°C). La région est magnifique mais de là à imaginer y passer la journée il y a un pas que nous ne franchissons pas. Sans climatisation, nos têtes commencent à chauffer et nos neurones fonctionnent au ralenti. Google Maps va nous remettre sur l'autoroute en direction de Paris et nous indiquer la station de recharge TotalEnergies. Il ne fallait pas sortir de l'autoroute. La station est sur l'autoroute.



12 juillet - 14 heures 28 - Aire d'Aveyron - Station de recharge TotalEnergies



Autonomie : 101 km (28%).

Consommation moyenne : 19,8 kWh aux 100 km.



Toutes les bornes sont occupées. Nous aurions du nous en douter. Le planificateur Kia nous indiquait un taux d'occupation des bornes compris entre 80 et 100%. Sur les 6 bornes de la station, 2 bornes sont hors service (175 et 50 kW). Un coordinateur Total Energies gère l'attente aux bornes selon l'ordre d'arrivée des voitures. L'attente est de 40 minutes. Un borniste (expert de la recharge électrique) TotalEnergies nous explique que la station est occupée en permanence depuis plusieurs heures et que la prochaine station est à 80 km. Un conducteur de véhicule électrique nous explique que toutes les stations de recharge sont pleines. Nous sommes prudents, nous optons pour l'attente plutôt que de partir à l'aventure à la recherche d'une borne libre. Des voitures chargées restent collées aux bornes de recharge le temps que les conducteurs terminent leur pause déjeuner. Après 20 minutes d'attente (un automobiliste arrivé avant nous a trouvé l'attente trop longue et a repris la route), c'est notre tour. Le flot de voitures électriques ne s'arrête pas.



La station de recharge Tesla qui est à quelques mètres connait également une utilisation intensive, mais elle est nettement plus grande.



12 juillet - 14 heures 48 - Aire d'Aveyron - Station de recharge TotalEnergies



Début de la recharge. Le borniste nous demande de ne pas dépasser 45 minutes de recharge. Nous utilisons pleinement le créneau attribué en prévision des futures recharges programmées. Cela n'est pas efficient, mais nous semble adapté pour éviter de futures attentes aux bornes tout au long du trajet.



12 juillet - 15 heures 22 - Aire d'Aveyron - Station de recharge TotalEnergies



Après 28 minutes de recharge, nous sommes à 95% d'autonomie (332 km) avec une vitesse de recharge de 33 kW sur une borne de 175 kW. La température extérieure est de 31°C. Il nous reste 610 km à parcourir. L'heure d'arrivée est désormais de 21 heures 22.



12 juillet - 17 heures 31 - Aire 20 km après Clermont Ferrand - Station de recharge TotalEnergies



Autonomie : 118 km (34%).



1 borne de recharge de 175 kW de libre sur 6 disponibles et 1 borne de recharge de 50 kW libre.



Après 15 mn de recharge, nous nous retrouvons avec une autonomie de 288 km (83%). Nous sommes sur la partie la plus efficiente de la recharge ultra-rapide (entre 20 et 80%) et la vitesse de la recharge est bluffante.



Les performances réelles d'autonomie sous une température de 31°C, avec le dénivelé du Puy de Dôme à une vitesse moyenne stabilisée à 130 km/h ressortent ainsi:



- nous avons une autonomie réelle en partant chargé à 100% jusqu'à 20 % d'autonomie de moins de 250 km (pour une autonomie WLTP de 528 km).



- nous avons une autonomie réelle entre deux recharges entre 20 et 80% d'autonomie de 150 km (pour une autonomie WLTP de 528 km).



Alors qu'il nous reste 42% d'autonomie, le planificateur nous fait faire une recharge dans une station de recharge Zunder 400 kW.



12 juillet - 19 heures 12 - Station de recharge Zunder 400 kW



La station dispose de 20 bornes de recharge de 400 kW. Seules 3 bornes sont occupées.



Autonomie : 143 km (42%).



12 juillet - 19 heures 40 - Aire de Bourges - Station de recharge Zunder 400 kW



En 19 mn, nous rechargeons 41 kW pour un coût affiché en toute transparence de 24 euros.



Autonomie : 303 km (90%).



Il nous reste 230 km à parcourir. L'heure d'arrivée à La Celle Saint Cloud est désormais de 21 heures 52.



12 juillet - 20 heures 42 - Aire d'Orleans Gidy- Station de recharge TotalEnergies



Autonomie : 208 km (60%).



Il nous reste 121 km à parcourir jusqu'à La Celle Saint Cloud. Nous faisons une recharge pendant une pause dîner.



La station dispose de 6 bornes de 175 kW, dont 3 sont inoccupées, et de 3 bornes de 50 kW, dont 2 sont inoccupées.



12 juillet - 21 heures 02 - Aire d'Orleans Gidy- Station de recharge Total Energies



Après un arrêt express de 15 minutes et une recharge de 25 kW, nous sommes à 91% d'autonomie.



Autonomie : 300 km (91%).



L'heure d'arrivée à La Celle Saint Cloud est désormais de 22 heures 27.



12 juillet - 22 heures 36 - La Celle Saint Cloud



Pour nous c'est le retour au domicile et la fin des vacances d'été.



Autonomie : 222 km (61%).



Nous avons parcouru 881 km en 10 heures 23 de conduite. C'est environ 1 heure de plus qu'à l'aller du fait des embouteillages (20 minutes), d'un bug du planificateur qui nous a fait perdre 20 minutes en sortant de l'autoroute et de l'attente à une station de recharge (20 minutes).



Notre consommation moyenne ressort à 19,7 kWh aux 100 km.



13 juillet - 12 heures 17 - La Celle Saint Cloud - Borne Izivia 22 kW



Le planificateur localise 30 bornes de recharge dans un rayon de 2,6 km. Nous optons pour la plus proche (240 mètres).



Le planificateur indique 3 heures 5 de recharge pour atteindre 100%.



13 juillet - 15 heures 30 - La Celle Saint Cloud - Borne Izivia 22 kW



Nous reprenons le véhicule batterie pleine.



Autonomie : 320 km (100%).



Le coût des différentes recharges:





Date/Heure Type de charge Tarif Station Localisation Durée kWh Prix 12.07.2025 12:49:14 HPC Plus TotalEnergies A75, Aire de l'Aveyron 12 150 Sévérac d'Aveyron 31 min 57,097 kWh 34,46 € 12.07.2025 15:33:50 HPC Plus TotalEnergies A71, Aire des Volcans d'Auvergne 63 260 Saint-Agoulin 16 min 41,108 kWh 24,81 € 12.07.2025 17:20:14 HPC Plus Zunder A71 km 200 18 500 Marmagne 19 min 40,986 kWh 22,30 € 12.07.2025 18:43:53 HPC Plus TotalEnergies A10, Aire d'Orleans-Gidy 45 520 Gidy 18 min 27,066 kWh 16,33 €

13.07.2025 15:41:00 AC ? Sigeif Place Berthet 78 170 La Celle Saint Cloud 3 heures 5 30,00 kWh 12 € Estimation (facture non reçue) Total recharge 110 €



Bilan



Le bug du planificateur lors de notre première recharge, avec une autonomie restante d'environ 100 km (30%), nous a rappelé qu'il était nécessaire d'utiliser le planificateur d'itinéraire ainsi qu'une application de recharge type Chargemap pour vérifier les informations sur l'infrastructure de recharge. Les applications de recharge sont performantes mais elles ne sont pas à l'abri de bugs, comme tout appareil électronique.



- L'architecture 800 Volts et la capacité de recharge maximale de 239 kW permettent de faire des recharges ultra-rapides d'une dizaine de minutes.



- La recharge ultra-rapide rend presque transparente la recharge électrique : elle correspond à un arrêt toilettes sur une aire d'autoroute où à la pause recommandée toutes les deux heures par la Sécurité Routière.



- Le trajet de 870 km nous a pris 3 heures de plus qu'annoncé par le programmateur (arrivée à 22 heures 36, heure d'arrivée annoncée : 19 heure 34).



- Les embouteillages nous ont fait perdre une vingtaine de minutes (soit l'équivalent d'une recharge efficiente entre 20 et 80%).



- Nous avons attendu une fois 20 minutes pour recharger sur une borne Total Energies, toutes les bornes étant occupées (soit l'équivalent d'une recharge efficiente entre 20 et 80%).



- Sur le même trajet, une station de recharge ultra-rapide (400 kW) Zunder comptant 20 bornes était occupée à 15% (17 bornes libres).



- La capacité de recharge de la batterie (239 kW) est supérieure à la plupart des bornes utilisées.



- L'autonomie réelle sur autoroute à une vitesse de 130 km/h est inférieure de 40% à la consommation WLTP.



- Sur de longs trajets autoroutiers, descendre sous les 20% d'autonomie présente un risque. Cela correspond pour une voiture électrique affichant une autonomie de 528 km à environ 70 km sur autoroute. Soit le risque de se retrouver devant une borne hors service et de ne pas avoir suffisamment d'autonomie pour rejoindre la station de recharge suivante à allure normale.



- En cas d'autonomie insuffisante, le conducteur peut prendre des mesures pour diminuer drastiquement sa consommation électrique (réduire la vitesse, passer en mode Eco, couper la climatisation) et augmenter fortement l'autonomie restante (de l'ordre de 50%).



- L'autonomie réelle sur autoroute correspond aux nombres de kilomètres entre 20 et 80 % de charge. Au-delà de 80% de charge, la recharge n'est plus rapide.



- Le réseau de recharge sur autoroute est dense.



- Le taux d'occupation des bornes de recharge sur l'autoroute est variable (entre 15% et 150% un samedi en plein été (mi-juillet).



- Le planificateur d'itinéraire de la Kia EV6 donne en temps réel le taux d'occupation des bornes.



- La conduite régulière d'un véhicule électrique sur de longs trajets nous aurait permis d'accumuler une expérience des imprévus liés à la recharge (que nous n'avons pas) et de les gérer plus efficacement.



- L'architecture 800 Volts, la capacité de la batterie de 77 kWh et la capacité de recharge maximale de 239 kW sont les éléments clés qui rendent la recharge sur autoroute presque transparente en matière de temps.



- Le réseau de recharge à proximité de notre domicile (banlieue parisienne) de 20 440 habitants est important.



Rouler en véhicule électrique sereinement nécessite de prendre une marge de sécurité en cas d'imprévus sur la route (borne hors service, attente aux bornes, carte de recharge non reconnue, borne occupée par une voiture électrique chargée, borne bloquée par une voiture thermique en stationnement, bug du navigateur, etc.) et de faire coïncider les arrêts naturels avec les recharges de la batterie.



Le coût de la consommation électrique correspondant aux 870 kilomètres parcourus est de 110 euros. A mettre en perspective avec une consommation d'essence d'environ 105 euros avec un véhicule essence consommant 7 litres aux 100 km de type Kia Sportage. La voiture électrique en itinérance n'est pas significativement moins chère que le véhicule thermique.



La recharge en itinérance n'est pas un frein à la voiture électrique en 2025.



La recharge sur son lieu de vie n'est pas un frein à la voiture électrique en 2025. Les propriétaires de véhicules électriques qui ne disposent pas de bornes de recharge au domicile peuvent compter sur des bornes publiques sur la voie publique et sur des bornes dans les commerces alimentaires et dans les centres commerciaux.



La voiture électrique nécessite juste quelques changements d'habitude lors de longs parcours: des temps de trajets légèrement allongés, des pauses imposées par la capacité de la batterie et la nécessite de faire le plein toutes les deux heures.



Dans le cadre d'un usage quotidien, la seule contrainte est de marcher quelques centaines de mètres jusqu'à une borne de recharge sur la voie publique la plus proche pour mettre un véhicule en charge et le récupérer après la recharge. Et cela une à deux fois par semaine. Les adeptes du jogging n'y verront pas une contrainte, juste une occasion de chausser les baskets et d'éliminer quelques calories.