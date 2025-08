La recharge électrique rapide sur autoroute rend les trajets aussi rapides qu'en voiture thermique

27 juin 2025 : un trajet autoroutier en voiture électrique de 870 km en France sans la moindre difficulté

Lorsque nous essayons des véhicules électriques , nous avons rarement l'opportunité de le faire sur des distances supérieures à 500 km, faute de temps disponible. Et lorsque nous le faisons dans le cadre d'une opération presse, la préparation de l'opération par le constructeur nous met à l'abri des imprévus du quotidien.Nous allons partager le déroulé d'un long trajet de 870 km en véhicule électrique Le partage de l'expérience de conduite électrique est uniquement basé sur le déroulé réel du trajet autoroutier du 27 juin 2025 entre La Celle Saint Cloud (78 170) et Saint Cyprien (66 171).Batterie rechargée à 100%, nous voila sur la route des vacances pour un trajet de 870 km entre La Celle Saint Cloud (78 170) et Saint Cyprien (66 171). Le trajet est essentiellement autoroutier.Toutes les stations service sur l'autoroute disposent de bornes de recharge rapides.Le planificateur Kia de la Kia EV6 électrique de 229 ch (168 kW) à propulsion mise à disposition par la marque coréenne indique un trajet de 9 heures 15 avec quatre arrêts programmés pour recharger la batterie d'une capacité de 77 kWh. Cela nous donne une arrivée prévue à 18 heures 30 à Saint Cyprien. L'autonomie électrique WLTP de la Kia EV6 de 229 ch (168 kW) à propulsion est de 528 km.L'application Chargemap nous donne les informations suivantes :Distance : 871,2 kmDurée : 9 heures 13Recharge : 4 recharges pour une durée totale de 59 minutes Coût (recharge) : 71,19 €Elue voiture européenne de l'année 2022, la Kia EV6 repose sur une architecture 800 Volts avec une puissance de recharge maximale de 239 kW. Cela permet des recharges ultra-rapides sur les bornes débitant cette puissance.Le trajet a été effectué le samedi 27 juin 2025, une semaine avant le début des vacances scolaires en France. La circulation a été fluide tout au long du trajet. Le trajet s'est déroulé lors d'un épisode de canicule.La température extérieure est de 30°C. Météo France annonce une canicule avec une température de 38°C .Nous roulons en mode Eco, régulateur de vitesse adaptatif activé à 130 km/h. Après 2 heures 15 de conduite, la consommation ressort à 18 kWh aux 100 km. Nous avons parcouru 181 km. Il reste 672 km à parcourir. Le planificateur annonce une arrivée à 18 heures 34 à Saint Cyprien. L'autonomie restante est de 55%. Le planificateur recommande un arrêt recharge sur l'aire de Bourges à 30 km. Probablement une borne rapide, car avec une autonomie restante de 55%, nous avons de la marge en matière d'autonomie.Nous nous arrêtons sur l'autoroute dans une station Esso équipées de deux bornes de recharge Ionity ultra-rapides (350 kW) et d'une borne de 50 kW. Il reste 46% d'autonomie à la batterie et le conducteur a besoin d'un arrêt toilettes. Il nous reste 225 km d'autonomie après 2 heures 34 de route. Notre consommation électrique ressort à 18,1 kWh aux 100 km. Nous avons de la chance, une borne ultra-rapide (350 kW) est libre. Les deux autres sont occupées.Après plusieurs tentatives de connexion à la borne, nous appelons l'assistance Ionity. Notre interlocuteur nous indique que la borne ne parvient pas à lire la carte de recharge Kia et nous suggère d'utiliser la seconde borne qui est occupée.La seconde borne Ionity ultra-rapide (350 kW) se libère. Nous lançons la recharge avec la carte de recharge Kia.La première borne Ionity ultra-rapide (350 kW) fonctionne avec une carte bancaire.La vitesse de recharge est décevante (125 kW). Nous sommes à 62% de recharge après 5 minutes. Nous avons rechargé 16 kW en 5 minutes.Le coût de la recharge est affiché de manière transparente: 0,59 euro le kW.Après 21 minutes de recharge, nous avons rechargé 40 kW. La batterie est à 94%.27 juin - 12 heures 50 - Aire de Bourges Sainte Thorette - Station de recharge IonityLa batterie est à 94%. Cela nous donne une autonomie de 453 km. Il nous reste 645 km à faire. L'heure d'arrivée recalculée à Saint Cyprien est de 19 heures 33. La consommation instantanée monte en flèche : 29,6 kWh aux 100 km.La température extérieure grimpe : 32°C. Nous diminuons la vitesse du régulateur adaptatif à 120 km/h pour préserver l'autonomie.Après 3 heures 25 de conduite et 315 km parcourusTempérature extérieure : 32°C.Vitesse : 120 km/h.Consommation instantanée : 24 kWh aux 100 km.Consommation moyenne : 20 kWh aux 100 km.Autonomie : 317 km (60%).Nous décalons la pause déjeuner et les arrêts toilettes pour faire coïncider les arrêts naturels avec la recharge de la batterie. Ma compagne encaisse sans enthousiasme le décalage de l'heure du déjeuner. C'est l'homme qui se met au service de la machine à rouler.Après 4 heures 30 de conduite et 499 km parcourus :Autonomie : 159 km (37%).Consommation instantanée : 19,05 kWh aux 100 km.Consommation moyenne : 21 kWh aux 100 km.La prochaine station de recharge (Powerdot) est à 30 km.Autonomie : 113 km (27%).27 juin - 15 heures 50 - Station le Chalet près de Massiac - Parking Intermarché- Station de recharge PowerdotAprès 28 minutes de recharge et une pause déjeuner sous un arbre sur le parking d'Intermarché près de Massiac, il nous reste 96% d'autonomie, soit 428 km. Notre consommation moyenne ressort à 20,8 kWh aux 100 km.Il nous reste 382 km à parcourir. L'heure d'arrivée recalculée est passée à 19 heures 50. La température extérieure continue de monter : 35°C.27 juin - 17 heures 34 - Sur la routeAutonomie : 175 km (44%).Le conducteur a besoin d'un arrêt toilettes. Nous profitons de cet arrêt naturel express pour recharger la batterie à une vitesse de 160 kW.7 bornes dont 3 occupées.Durée : 11 minutes.Autonomie : 348 km (84%).Recharge : 35 kW.Vitesse moyenne : 113 kW.Après 6 heures 48 de conduite, nous avons parcouru 648 km. Il nous reste 215 km à faire. L'heure d'arrivée recalculée est restée stable à 19 heures 54. La température extérieure reste élevée : 35°C.Nous effectuons une recharge de confort pour disposer d'une batterie partiellement chargée à destination. Nous n'avons pas vérifié la densité du réseau de recharge sur place. Il nous reste 58 km à parcourir et nous disposons d'une autonomie de 191 km. La température extérieure atteint 38°C.Autonomie : 191 km (47%).8 bornes dont 0 occupée.Durée : 11 minutes.Recharge : 31 kW.Après la recharge, nous disposons de 358 km d'autonomie.Pour nous c'est l'arrivée sur le lieu de vacances.Nous avons parcouru 857 km en 9 heures 9 de conduite. Notre consommation moyenne ressort à 20,4 kWh aux 100 km.Nous garons le véhicule avec une batterie chargée à 60% et une autonomie de 262 km.Le réseau de recharge à proximité de notre lieu de vacances est dense. Le planificateur de la Kia EV6 a trouvé 30 points de recharge dans un rayon de 7 km autour de la station balnéaire de Saint Cyprien (Saint-Cyprien est une commune urbaine et littorale de 11 995 habitants).Nous optons pour la borne la plus proche: une borne Reveo de 66 kW. La borne se trouve à 680 mètres de notre résidence en plein centre-ville. L'ordinateur de bord indique une batterie chargée à 66%. Nous rechargeons à 100% en prévision du retour et pour avoir une vision complète du coût de la recharge en itinérance sur le parcours effectué de 870 km. Après 1 heure de recharge, la batterie est à 91%. La recharge est plus lente que prévue. On s'habitue vite à une vitesse de recharge de 350 kW! Il nous reste 24 minutes de recharge pour être à 100%.La recharge aura pris 1 heure 20. Le temps de faire un tour en centre-ville, de faire quelques achats et de prendre une glace.Le stationnement est facturé après 1 heure sur place au tarif de 12 centimes d'euro la minute.La recharge est facturée 55 centimes d'euro le kW. Comparativement à la recharge rapide sur autoroute, c'est cher.Mise à part une borne Ionity qui n'est pas parvenue à lire la carte de recharge Kia mise à disposition (la borne lisait par contre les cartes bancaires et la borne voisine a reconnu immédiatement la carte de recharge Kia), le trajet autoroutier n'a pas révélé de surprises.- L'autonomie réelle sur autoroute à une vitesse de 130 km/h est inférieure de 40% à la consommation WLTP .- Sur de longs trajets autoroutiers, descendre sous les 20% d'autonomie présente un risque. Cela correspond pour une voiture électrique affichant une autonomie de 528 km à environ 70 km sur autoroute. Soit le risque de se retrouver devant une borne hors service et de ne pas avoir suffisamment d'autonomie pour rejoindre la station de recharge suivante à une allure normale.- L'architecture 800 Volts et la capacité de recharge maximale de 239 kW permettent de faire des recharges ultra-rapides d'une dizaine de minutes.- La recharge ultra-rapide rend presque transparente la recharge électrique : elle correspond à un arrêt toilettes sur une aire d'autoroute où à la pause recommandée toutes les deux heures par la Sécurité Routière - Le trajet de 870 km nous a pris 2 heures de plus qu'annoncé par le programmateur (arrivée à 20 heures 30, heure d'arrivée annoncée : 18 heure 30).- La capacité de recharge de la batterie (239 kW) est supérieure à la plupart des bornes utilisées.- Le réseau de recharge sur autoroute est dense.- Le réseau de recharge sur autoroute est peu utilisé un samedi en plein été (fin juin).- L'autonomie réelle sur autoroute correspond aux nombres de kilomètres entre 20 et 80 % de charge. Au-delà de 80% de charge, la recharge n'est plus rapide.- L'architecture 800 Volts, la capacité de la batterie de 77 kWh et la capacité de recharge maximale de 239 kW sont les éléments déterminants qui rendent la recharge sur autoroute presque transparente en matière de temps.- Le réseau de recharge à destination dans une station balnéaire de 11 995 habitants est conséquent.Rouler en véhicule électrique sereinement nécessite de prendre une marge de sécurité en cas d'imprévus sur la route (borne hors service, attente aux bornes, carte de recharge non reconnue, borne occupée par une voiture électrique chargée, borne bloquée par une voiture thermique en stationnement, etc.) et de faire coïncider les arrêts naturels avec les recharges de la batterie.A l'heure ou nous écrivons ces lignes, nous n'avons pas connaissance du coût de la consommation électrique correspondant aux 870 kilomètres parcourus. Sur la base de l'estimation de Chargemap qui nous faisait arriver à Saint Cyprien avec une batterie déchargée avec un coût total de recharge de 71,19 euros, nous devrions nous en sortir pour environ 85 euros. A mettre en perspective avec une consommation d'essence d'environ 105 euros avec un véhicule essence consommant 7 litres aux 100 km de type Kia Sportage . La voiture électrique en itinérance n'est pas significativement moins chère que le véhicule thermique.La recharge en itinérance n'est pas un frein à la voiture électrique en 2025.La recharge sur son lieu de vie n'est pas un frein à la voiture électrique en 2025. Les propriétaires de véhicules électriques qui ne disposent pas de bornes de recharge au domicile peuvent compter sur des bornes publiques sur la voie publique et sur des bornes dans les commerces alimentaires et dans les centres commerciaux.La voiture électrique nécessite juste des changements d'habitude lors de longs parcours: des temps de trajets légèrement allongés, des pauses imposées par la capacité de la batterie et la nécessite de faire le plein d'électrons toutes les deux heures.Dans le cadre d'un usage quotidien, la seule contrainte est de marcher quelques centaines de mètres jusqu'à une borne de recharge sur la voie publique la plus proche pour mettre un véhicule en charge et le récupérer après la recharge. Et cela une à deux fois par semaine. Les adeptes du jogging n'y verront pas une contrainte, juste une occasion de chausser les baskets et d'éliminer quelques calories.