Le leasing de voitures électriques a 100 euros par mois concerne la moitié des ménages actifs

Conformément aux annonces du président de la République, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, Christophe Béchu, ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition Énergétique, et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, annoncent la publication du décret instaurantLe dispositif permet, sous conditions, aux ménages qui ont besoin d'un véhicule pour leurs trajets professionnels d'accéder à une offre(jusqu'à 150 euros par mois pour les plus gros modèles), sans apport et hors prestations optionnelles (entretien, assurance automobile , …).Le kilométrage estLa durée est(avec ou sans option d'achat).Le dispositif permet la location, pour au moins trois ans, d'une voiture électrique (soit 50% des ménages actifs), résidant à 15 km ou plus de leur travail ou parcourant plus de 8 000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle.Le dispositif a vocation à être élargi courant 2024 à l'ensemble des Français dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 400 euros, dans la limite des véhicules disponibles.Les voitures électriques proposées (d'un poids inférieur ou égale à 2 400 kg) doivent atteindre un score environnemental minimal lié à leur empreinte carbone à la production, selon la même liste que les véhicules éligibles au bonus écologique à compter du 15 décembre 2023.Le prix d'acquisition de la voiture électrique doit êtreLe dispositif sera également ouvert aux véhicules d'occasion ou transformés en électrique (retrofit électrique), à condition que leur première immatriculation ou leur conversion soit intervenue depuis moins de trois ans et six mois.Les aides financières seront avancées aux bénéficiaires par les loueurs ayant conclu une convention avec l'État.Les premières livraisons de véhicules électriques dans le cadre du leasing à 100 euros par mois pourront intervenir à partir du 1er janvier 2024.Le site internet dédié « mon-leasing-electrique.gouv.fr » permet de s'informer sur le dispositif gouvernemental et de vérifier son éligibilité.Image par Goran Horvat de Pixabay