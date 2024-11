La Zone à Trafic Limité dans le centre-ville de Paris interdit le trafic de transit aux véhicules motorisés

Laa mis en place une(ZTL) dans le, comprenant les 1er, 2éme, 3éme et 4éme arrondissements le 5 novembre. Cette zone de restriction de la circulation automobile vise à limiter le trafic routier.Avec cette réglementation,aux véhicules motorisés dans le centre de Paris, tant pour les Parisiens résidant à l'extérieur du centre-ville que pour les visiteurs, à l'exception de quelques cas spécifiques qui peuvent continuer à transiter (personnes en situation de handicap, véhicules d'urgence, etc.).Seul le trafic de destination est autorisé dans la Zone à Trafic Limité (ZTL) de Paris Centre, c'est-à-dire pour les usagers en voiture motorisée qui s'y arrêtent comme les résidents, les commerçants, les transporteurs, ou encore les visiteurs qui viennent s'y restaurer, faire des courses, ou rendre visite à des proches.L'instauration de cette Zone à Trafic Limité (ZTL) de Paris Centre a pour but de diminuer le volume de circulation motorisée.Plusieurs grandes villes européennes comme Madrid, Milan ou Rome ont mis en place des dispositifs similaires de contraintes liées à l'utilisation d'un véhicule motorisé.Une phase pédagogique est mise en place au cours des prochains mois par les agents de la police municipale parisienne.Le contrôle et la verbalisation seront mises en œuvre en 2025 selon des modalités fixées par un arrêté entre la Ville de Paris et la Préfecture de Police.