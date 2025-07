À compter du 1er juillet 2025, la prime Coup de pouce Véhicule Particulier Electrique remplace le bonus écologique.



Le montant de l'aide à l'achat d'un véhicule électrique s'élèvent à 3 100 euros (4 200 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 16 300 euros par an et pour les ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) est compris entre 16 301 à 26 300 euros par an selon la composition du foyer fiscal).



Les primes Coups de Pouce CEE sont des aides financières aux particuliers attribuées par des fournisseurs d'énergie (EDF, Engie, TotalÉnergies, etc.) dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE).



Les conditions relatives au véhicule électrique sont sans modification: seuls les véhicules électriques de moins de 47 000 euros (hors option) pesant moins de 2,4 tonnes sont concernés par le dispositif des Coups de Pouce Véhicule Particulier Electrique sous réserve d'un score environnemental supérieur au minimum requis.



