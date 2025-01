La circulation en inter-files des 2 et 3 roues motorisés est généralisée à compter du 11 janvier 2025

A l'issue des deux campagnes d'expérimentation,, par le décret n° 2025-33 du 9 janvier 2025 relatif aux règles de la circulation en inter-files pour certains véhicules à deux ou trois roues motorisés paru au JO.La circulation en inter-files (CIF) est désormais. Une sanction spécifique de non-respect des conditions de pratique de la circulation en inter-files (CIF) est créée.La généralisation est l'aboutissement d'un processus de plusieurs années d'observations et d'évaluations.La circulation en inter-files (CIF) consiste à circuler entre les voies les plus à gauche en deux-roues ou trois-roues motorisés, lorsque les files des autres véhicules sont à l'arrêt ou roulent à vitesse très réduite.Deux campagnes d'expérimentation successives (2016 -2021 et 2021-2024) ont fait l'objet d'évaluations par le CEREMA.Le dernier rapport du CEREMA valide les modalités d'une pratique sécurisée. Il indique une accidentalité stable, et souligne que les enjeux sont concentrés sur les conducteurs de deux-roues motorisés qui ne respectent pas les règles définies, principalement la vitesse.Le rapport préconise d'introduire la possibilité d'une verbalisation sans interception des contrevenants, pour agir sur les comportements et réduire les prises de risques.Sur la base de ce rapport, le Gouvernement a décidé de généraliser la circulation en inter-files (CIF) dans des conditions garantissant une pratique sûre et facile à comprendre, à pratiquer, à enseigner et à verbaliser, le cas échéant.Les conditions de pratique de la circulation en inter-files (CIF) sont désormais celles prévues à l'article 412-11-3 du code de la route.Le non-respect d'au moins une des conditions de la circulation en inter-files (CIF) est puni d'une contravention de 4ème classe et du retrait de 3 points du permis de conduire. Cette infraction peut être constatée par vidéo-verbalisation.Automobilistes: Soyez extrêmement vigilants lorsque vous déboîtez, mettez votre clignotant, vérifiez vos rétroviseurs et vos angles morts en tournant la tête.Les deux-roues ou les trois-roues motorisés de moins d'un mètre de largeLorsque la circulation est dense et qu'elle s'établit en files ininterrompues sur toutes les voies.Lorsque l' espace entre les véhicules est suffisant pour passer.La circulation en inter-files est interdite, lorsqu'une voie est en travaux ou couverte de neige ou de verglas.Sur les autoroutes et routes comportant au moins 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central et sur lesquelles la vitesse maximale autorisée se situe entre 70 km/h et 130 km/h (ou abaissée localement par décision de l'autorité de police locale de circulation, par exemple: le périphérique parisien).Entre les deux files de véhicules les plus à gauche de la chaussée.Elle reste interdite sur les autres types de route.Les deux-roues motorisés ne doivent pas forcer le passage.Il est interdit de dépasser un autre deux-roues motorisé circulant en inter-files.La vitesse autorisée en situation de circulation en inter-files est de 50 km/h au maximum. Si l'une des files est à l'arrêt, la vitesse autorisée est abaissée à 30 km/h maximum.Lorsque le trafic se fluidifie et que les véhicules circulent à plus de 50 km/h sur au moins une des deux files, les deux-roues motorisés doivent reprendre leur place dans les voies.Le non-respect de ces règles entraîne une contravention de 4è classe et le retrait de 3 points au permis de conduire.