L'élargissement du malus automobile CO2 aux véhicules d'occasion tourne au matraquage fiscal

Le gouvernement a la main de plus en plus lourde sur le malus automobile. En 2025, le seuil de déclenchement du malus dit "écologique" intervient à un niveau plus bas. Les voitures de sport et les gros SUV de plus de 192 g/km sont taxés. A cela s'ajoute une taxe au poids.

Alors que le malus dit "écologique" (dans les faits le malus automobile CO2) et la taxe au poids ne concernaient que les véhicules neufs et les voitures d'occasion achetées à l'étranger, la loi de finances de l'année 2025 prévoit d'élargir cette taxation.

La loi de finances de l'année 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025) va élargir l'application du malus automobile CO2 aux véhicules d'occasion. Les voitures d'occasion (lorsqu'elles n'ont pas été soumises à malus automobile CO2 lors de leur première immatriculation) sont concernées à partir du 1er janvier 2026.

A ce jour, environ 50% des véhicules neufs sont concernés par le malus automobile CO2. Selon l'étude du cabinet Dataneo, cette part des véhicules neufs concernée par le malus automobile CO2 passera à 66 % en 2025, 72 % en 2026 et plus encore sur la base du barème du malus automobile CO2 en vigueur en 2026 (avec un déclenchement abaissé à 107 g/km de CO2 et une taxe au poids à partir de 1 500 kg y compris pour certains véhicules électriques).

Le législateur a prévu un abattement en fonction de l'âge du véhicule d'occasion : de 3 % pour une voiture de 1 à 3 mois, à 100 % pour un modèle immatriculé il y a plus de 15 ans.

Le véhicule d'occasion est une nécessité pour un grand nombre de français qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule neuf aux dernières normes. C'est aussi parfois la seule façon de pouvoir se déplacer, en l'absence de transports en commun efficients, ou à partir d'une certaine distance. Ce sont les plus précaires qui seront les plus concernés et pénalisés. L'Etat, qui essore déjà l'automobiliste à différents niveaux, semble de nouveau décidé à frapper au portefeuille. Il oppose du coup, une fois de plus, logique environnementale et pouvoir d'achat.

Christophe Rollet, Directeur Général de Point S et auteur du livre « Laissez-nous rouler, sans stress », dénonce l'élargissement du malus automobile aux véhicules d'occasion: "Il (L'Etat) serait mieux inspiré de réaliser des économies sur les dépenses non essentielles, au lieu de taxer ceux dont la voiture est aussi un outil indispensable à leur vie sociale comme professionnelle. Nous sommes ici aussi en train de toucher à la liberté de circuler. La volonté serait-elle d'imposer la voiture électrique quoi qu'il en coûte ?"

Christophe Rollet ajoute: "Alors que bien entretenu (mécanique, huiles, pneus, etc.), un véhicule ne pollue pas plus, et n'entraîne pas non plus de tension sur les métaux rares et les matières premières. Ne devrait-on pas privilégier l'usure maximale de tout ce que nous utilisons, pour en limiter l'impact environnemental, toujours plus élevé quand il faut produire du neuf ?"